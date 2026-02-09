وليمپيادا-2026: نورۆەگيا جالپى ەسەپتە العا شىقتى
ميلان. قازاقپارات - 8 - اقپان، يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى ەكىنشى جارىس كۇنىن قورتىندىلادى.
بۇل كۇنى ون مەدالدار جيىنتىعى ساراپقا سالىنىپ، جالپى 15 ەل سپورتشىلارى جۇلدە ەنشىلەدى.
نورۆەگيالىق سپورتشىلار ءبىر كۇندە ءۇش التىن جانە ءبىر قولا مەدال قانجىعالاپ، جالپى ەسەپتە التى جۇلدەمەن (كەشە ءبىر كۇمىس جانە ءبىر قولا) كوش باستادى.
امەريكالىقتار ءساتتى ونەر كورسەتىپ، تاۋ شاڭعىسى جانە كوماندالىق مانەرلەپ سىرعاناۋ باسەكەسىندە توپ جاردى. وسىلايشا، ا ق ش قۇراماسى ەكى التىن مەدالمەن جالپى ەسەپتە ەكىنشى ورىنعا ءجايعاستى.
يتاليا قۇراماسى قورجىنىنا التى مەدال (ءبىر كۇمىس جانە بەس قولا) ءتۇستى. وسىلايشا، ولار مەدال كەستەسىندە ءۇشىنشى ورىنان كورىندى.
قازىر جاپونيا، اۆستريا، گەرمانيا، چەحيا، فرانسيا، شۆەتسيا جانە شۆەيتساريا قۇرامالارىندا ءبىر التىن جۇلدەدەن بار. ال وڭتۇستىك كورەيا جانە سولۆەنيا قۇرامالارى ءبىر كۇمىستەن ولجالاسا، بولگاريا، كانادا جانە قىتاي قۇرامالارىندا ءبىر قولا جۇلدە بار.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قازاقستاندا فريستايل سپورتىنىڭ دامۋى تۋرالى جازعان ەدىك.
مۇحتار قاليموللا ۇلى