وليمپيادا-2026: مارەگە سپورتشىلارمەن بىرگە جۇگىرىپ جەتكەن ءيت كورەرمەندەردى ءتانتى ەتتى
استانا. KAZINFORM - يتاليادا ءوتىپ جاتقان قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا شاڭعى جارىسىنداعى كوماندالىق ءسپرينتتىڭ مارەسىنە جەتەر ساتتە ەرەكشە جاعداي بولدى.
ازەرتادج اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، مارە سىزىعىنا بىرنەشە مەتر قالعاندا جارىس جولىنا ءيت كەنەتتەن جۇگىرىپ شىعىپ، سپورتشىلارعا قوسىلىپ، ولارمەن بىرگە جارىستىڭ سوڭىنا دەيىن جەتكەن.
كۇتپەگەن «قاتىسۋشى» بىردەن كورەرمەندەردىڭ، فوتوگرافتاردىڭ جانە تەلەكامەرالاردىڭ نازارىن اۋداردى. جانۋار قاۋىپتى جاعداي تۋعىزعان جوق: ءيت شاڭعىشىلارعا كەدەرگى كەلتىرمەي، ولاردىڭ جولىن كەسپەي، جارىس ناتيجەسىنە اسەر ەتپەدى.
كەرىسىنشە، بۇل وقيعا وليمپيادا كۇنىندەگى ەڭ اسەرلى ءارى ەستە قالارلىق ساتتەردىڭ بىرىنە اينالدى.
ءتىپتى ءيت سپورتشىلارمەن بىرگە مارە سىزىعىن كەسىپ وتكەن ءسات بەينەلەنگەن رەسمي فوتوسۋرەتكە دە ءتۇسىپ قالعان.
ۇيىمداستىرۋشىلار وقيعانىڭ ەشقانداي سالدارسىز اياقتالعانىن اتاپ ءوتتى، ال ءتورت اياقتى «وليمپياداشى» تۇسكەن كادرلار قازىر الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تارالىپ، الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى جانكۇيەرلەرگە كۇلكى سىيلاۋدا.
ايتا كەتەلىك سوفيا سامودەلكينا قىسقا باعدارلامادان سۇرىنبەي ءوتتى.