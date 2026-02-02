وليمپيادا-2026: انتيدوپينگتىك تەكسەرىستەر قالاي وتەدى
استانا. قازاقپارات – وليمپيادا ويىندارى - تەك سپورت مەرەكەسى عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە انتيدوپينگتىك ۇيىمدار ءۇشىن ەرەكشە باقىلاۋ رەجيمى ەنگىزىلەتىن كەزەڭ. ءتورت جىلدا ءبىر وتەتىن باستى دوداعا دوپينگكە قاتىستى كۇدىگى بار سپورتشىلاردىڭ جىبەرىلمەۋىن قامتاماسىز ەتۋ - نەگىزگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى.
سوندىقتان وليمپيادا قارساڭىندا جانە ويىندار كەزىندە تەكسەرۋ ءتارتىبى ادەتتەگى جارىستارعا قاراعاندا الدەقايدا قاتاڭ بولادى. يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا-2026 دا بۇل تۇرعىدا ەرەكشەلىك ەمەس.
وليمپيادا توڭىرەگىندەگى انتيدوپينگتىك باقىلاۋ جۇمىستارى حالىقارالىق تەستىلەۋ اگەنتتىگىنە (ITA) جۇكتەلگەن. ءدال وسى ۇيىم وليمپياداشىلاردى تەكسەرۋدىڭ بارلىق پروتسەسىنە جاۋاپ بەرەدى. ITA ويىندارعا ارنالعان تەستىلەۋدىڭ ەگجەي-تەگجەيلى جوسپارىن الدىن الا جاريالاپ قويعان. باعدارلاما ەكى نەگىزگى كەزەڭنەن تۇرادى: ويىندارعا دەيىنگى دايىندىق كەزەڭى جانە جارىس ءوتىپ جاتقان ۋاقىتتاعى باقىلاۋ كەزەڭى. نەگىزگى ماقسات - وليمپياداعا قاتىسۋى مۇمكىن سپورتشىلاردى باستالماي تۇرىپ جان-جاقتى تەكسەرۋدەن وتكىزۋ.
ويىندارعا دەيىنگى كەزەڭ 2025-جىلعى 31-قازاننان باستاپ ىسكە قوسىلدى. وسى كۇننەن باستاپ ۇلتتىق انتيدوپينگ اگەنتتىكتەرى، حالىقارالىق فەدەراتسيالار جانە ITA سپورتشىلاردى الەمنىڭ كەز كەلگەن نۇكتەسىندە تەكسەرە الادى. ءتىپتى ءالى رەسمي ىرىكتەۋدەن وتپەگەن، ءبىراق جولداما الۋى مۇمكىن ۇمىتكەرلەر دە باقىلاۋعا ىلىگەدى. جوسپارلانعان تەست سانى ناقتى جاريالانبايدى. ITA باسقا ۇيىمداردىڭ تەكسەرۋىندەگى ولقىلىقتاردى انىقتاپ، قوسىمشا ۇسىنىستار بەرىپ وتىرادى. الدىن الا ستاتيستيكا وليمپيادا باستالار الدىندا، تولىق ەسەپ ويىندار اياقتالعان سوڭ شىعادى.
بۇل كەزەڭدە ەرەكشە نازار كۇماندى مىنەز-قۇلىق بەلگىلەرىنە اۋدارىلادى. مىسالى، سپورتشى تۇرعان جەرى تۋرالى مالىمەتتى جيى وزگەرتە بەرسە نەمەسە جارىستان تىس الىنعان سىنامالارىنان جارىس كەزىندە تىيىم سالىناتىن زاتتار تابىلسا، ول كۇشەيتىلگەن باقىلاۋ توبىنا ەنگىزىلەدى. سەبەبى مۇنداي جاعدايدا جارىس كەزىندەگى سىنامانىڭ دا تەرىس ناتيجە كورسەتۋ قاۋپى جوعارى دەپ ەسەپتەلەدى.
ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى - تەراپيالىق ەرەكشەلىككە رۇقسات (ت ي) ءراسىمى. بۇل - مەديتسينالىق نەگىزدەمە ارقىلى تىيىم سالىنعان پرەپاراتتاردى قولدانۋعا بەرىلەتىن رەسمي رۇقسات. وتىنىمدەر ويىندارعا دەيىن قارالىپ ۇلگەرۋى ءۇشىن سپورتشىلارعا جاڭا تي قۇجاتتارىن 2025-جىلعى 31-جەلتوقسانعا دەيىن تاپسىرۋ ۇسىنىلعان. 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ وتىنىمدەر تىكەلەي وليمپيادا اۋىلىنداعى ITA كەڭسەسى ارقىلى قابىلدانادى.
ويىندار كەزىندەگى كەزەڭ وليمپيادا اۋىلى اشىلعان ساتتەن جابىلعانعا دەيىن جالعاسادى. وسى ۋاقىتتا شامامەن 2200 دوپينگ-باقىلاۋ ءراسىمى وتكىزىلىپ، 3000 عا جۋىق سىناما (ءزار، قان، قۇرعاق قان تامشىسى) جينالادى دەپ جوسپارلانعان. جۇمىسقا 150 ينسپەكتور، 400 ىلەسىپ ءجۇرۋشى قىزمەتكەر تارتىلادى. سپورت نىساندارى مەن وليمپيادا اۋىلدارىندا 23 دوپينگ-باقىلاۋ بەكەتى جۇمىس ىستەيدى.
بۇل كەزەڭنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - سپورتشى تاۋلىكتىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتىندا تەكسەرىلۋى مۇمكىن. ءتىپتى ءتۇن ورتاسىندا دا. كادىمگى جاعدايدا 23:00 مەن 05:00 ارالىعىندا تەكسەرۋ جۇرگىزىلمەيدى، ال وليمپيادا كەزىندە بۇل شەكتەۋ قولدانىلمايدى. سوندىقتان قاتىسۋشىلار ۇنەمى دايىن بولۋى ءتيىس.
بارلىق جينالعان سىنامالار ريمدەگى زەرتحانادا تالدانادى. يتاليا بۇل زەرتحانانى وليمپياداعا ازەر دايىنداپ ۇلگەردى. بۇرىنعى نىسان شاعىن بولعان: نەبارى 400 شارشى مەتر جانە 25 قىزمەتكەر عانا جۇمىس ىستەگەن. جاڭا عيماراتقا كوشۋ، جابدىقتاۋ جانە قايتا اككرەديتاتسيادان وتۋگە قوماقتى قارجى مەن ۋاقىت قاجەت بولدى. سونىڭ ناتيجەسىندە 2026-جىلعى 21-قاڭتاردا، وليمپيادا اۋىلى اشىلاردان ون كۇن بۇرىن، زەرتحانا تولىق ىسكە قوسىلدى. قازىر ول جىلىنا 25 مىڭعا دەيىن سىناما تەكسەرە الادى، ال ويىندار كەزىندە تاۋلىگىنە 200 سىناماعا دەيىن وڭدەۋگە قاۋقارلى. جارىس سىنامالارى، ادەتتە، 24 ساعات ىشىندە تەكسەرىلۋى كەرەك - بۇل جۇلدە وڭ ناتيجە شىققاننان كەيىن كەرى قايتارىلاتىن كەلەڭسىز جاعدايلاردى بولدىرماۋ ءۇشىن قاجەت.
وليمپيادادا الىنعان سىنامالاردىڭ ءبىر بولىگى ۇزاق مەرزىمگە ساقتاۋعا جىبەرىلەدى. ادەتتە جۇلدەگەرلەردىڭ نەمەسە كۇمان تۋعىزعان ۇلگىلەر لوزانناداعى ارنايى زەرتحاناعا تاپسىرىلادى. وندا 70−°گرادۋس تەمپەراتۋراداعى مۇزداتقىشتاردا قاتاڭ قولجەتىمدىلىك باقىلاۋىمەن ساقتالادى. بۇل سىنامالاردى 2036-جىلعا دەيىن قايتا تەكسەرۋگە بولادى. بۇعان دەيىن وسىنداي قايتا تالداۋ ريو-2016 ويىندارىنىڭ بىرنەشە دوپينگ جاعدايىن كەش انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرگەن. سوندىقتان يتالياداعى وليمپيادا-2026 ناتيجەلەرى دە الداعى ون جىل بويى قوسىمشا باقىلاۋدا بولادى.
