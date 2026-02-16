17:59, 16 - اقپان 2026 | GMT +5
وليمپيادا-2026: ابزال اجعاليەۆ جانە دەنيس نيكيشا شيرەك فينالعا جولداما الدى
ميلان. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان قالاسىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ شورت-ترەكتەن باسەكە جالعاسىپ جاتىر.
ەرلەر اراسىندا 500 مەترگە دودادا ابزال اجعاليەۆ جانە دەنيس نيكيشا ەل نامىسىن قورعادى.
ەكىنشى توپتا جارىس جولىنا شىققان ابزال سوڭعى اينالىمدا قارسىلاستارىنىڭ قاتەلىگىن ۇتىمدى پايدالانىپ، مارە سىزىعىن ءبىرىنشى بولىپ كەستى. وتانداسىمىزدىڭ ۋاقىت كورسەتكىشى 40.934 سەكۋند.
ءۇشىنشى توپتا ونەر كورسەتكەن دەنيس نيكيشا 40.818 سەكۋند ناتيجەمەن مارەگە ءۇشىنشى بولىپ جەتتى. الايدا، نيكيشا ۋاقىت كورسەتكىشى بويىنشا كەلەسى كەزەڭگە جولداما الدى.
وسىلايشا، ابزال اجعاليەۆ جانە دەنيس نيكيشا 19 كۇنى وتەتىن شيرەك فينالدا ونەر كورسەتەتىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن 6 قازاقستاندىق سپورتشى ءۇش سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.