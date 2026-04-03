گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ 3 جىلدا 500 ميلليون دوللارعا جەتەدى - ۇكىمەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ 3 جىلدا 500 ميلليون دوللارعا جەتەدى. بۇل تۋرادى GECA 2026 حالىقارلىق گەولوگيالىق فورۋمىنىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋعا دا بارىنشا كوڭىل بولىنۋدە. ول 10 ەسە ۇلعايىپ، الداعى ءۇش جىلدا شامامەن 500 ميلليون دوللارعا جەتەدى. استانادا زاماناۋي گەولوگيالىق كلاستەر قۇرىلۋدا. ونىڭ اياسىندا تالداۋ زەرتحاناسى، مينەرالدار مەن گەولوگيالىق اقپارات قورىنىڭ قويمالارى ىسكە قوسىلۋدا. كلاستەر كادرلىق جانە تەحنيكالىق رەسۋرستاردى بىرىكتىرىپ، زەرتتەۋ جۇمىستارىن جانداندىراتىن گەولوگيالىق قۇزىرەتتىلىك ورتالىعىنا اينالادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان پرەزيدەنتى 2026 -جىلدى «سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى» دەپ جاريالانىن ەسكە سالدى.
- بۇل باستامانىڭ گەولوگيا سالاسى ءۇشىن دە ماڭىزى وتە زور. ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋ مەن گەوفيزيكالىق مودەلدەۋگە نەگىزدەلگەن وزىق تەحنولوگيالار گەولوگيالىق بارلاۋ ىسىنە جاڭا سەرپىن بەرەيتىنى ءسوزسىز. ناتيجەسىندە جۇمىستىڭ تيىمدىلىگى ارتىپ، شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن قاجەتتى ۋاقىت پەن رەسۋرستار ۇنەمدەلەدى. سيفرلىق ترانسفورماتسيا شەڭبەرىندە جۇمىس ىستەي الاتىن جاڭا بۋىن ماماندارىن، ياعني كاسىبي گەولوگتار مەن ينجەنەرلەردى جانە تالداۋشىلاردى دايارلاپ، قالىپتاستىرۋ ءىسى دە ايرىقشا نازاردى قاجەت ەتەدى، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ايتا كەتەيىك، كەشە فورۋمنىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اقباروۆ ەلىمىزدە گەولوگيالىق بارلاۋعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 433 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەنىن اتاپ ءوتتى.