گەولوگيا كوميتەتى الاياقتىق سيپاتتاعى قوڭىراۋلاردان ساقتانۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - گەولوگيا كوميتەتى مەن «ۇلتتىق گەولوگيالىق قىزمەت» ا ق قىزمەتكەرلەرىنە الاياقتىق قوڭىراۋلار تۋرالى ەسكەرتۋ جاسالدى، دەپ حابارلايدى كوميتەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
گەولوگيا كوميتەتىندە جانە «ۇلتتىق گەولوگيالىق قىزمەت» ا ق- دا وزدەرىن باسشىلىق قۇرام نەمەسە قۇرىلىمدىق بولىمشە قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىراتىن بەلگىسىز ادامداردان كۇماندى تەلەفون قوڭىراۋلارى تىركەلىپ جاتىر.
- مۇنداي قوڭىراۋلار بارىسىندا قىزمەتتىك ماسەلەلەرگە قاتىستى ۇسىنىستار ايتىلىپ، نەمەسە ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرۋگە بولمايتىن اقپارات سۇرالۋى مۇمكىن. وسىعان بايلانىستى مەكەمە قىزمەتكەرلەرىنە ساق بولۋ، الىنعان اقپاراتتى مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋ جانە رەسمي ەمەس بايلانىس كەزىندە جەكە دەرەكتەردى، سونداي-اق قارجىلىق مالىمەتتەردى بەرمەۋ جونىندە ەسكەرتۋ جاسالدى. مەكەمە باسشىلىعى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ۇلتتىق بانك الاياقتىقتى ەرتە انىقتاۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزىپ جاتىر.