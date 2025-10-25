گولوۆكين World Boxing ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا رەسمي تۇردە ۇمىتكەر اتاندى
وليمپيادا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، World Boxing ۇيىمى وليمپيادالىق كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى جانە قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسى - World Boxing ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى قىزمەتىنە رەسمي ۇمىتكەرلەر تىزىمىنە ەنگىزىلدى.
ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان ۇيىمنىڭ جاڭا پرەزيدەنتىن سايلاۋ 23_قاراشا كۇنى ريم قالاسىندا World Boxing كونگرەسى اياسىندا وتەدى. سونداي-اق كونگرەسس بارىسىندا فەدەراتسيا اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ مۇشەلەرى دە تاڭدالادى. قازىرگى تاڭدا WB قۇرامىنا كىرەتىن 125 ەلدىڭ وكىلدەرى داۋىس بەرۋگە قاتىسادى.
World Boxing وسىدان ەكى جىل بۇرىن ءساۋىر ايىندا قۇرىلعان حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسى. 2024-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە گەنناديي گولوۆكين WB ۇيىمىنىڭ جاڭا وليمپيادالىق كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالعان ەدى. ونىڭ نەگىزگى مىندەتى - بوكستى وليمپيادا باعدارلاماسىندا ساقتاۋ جانە World Boxing ۇيىمىنىڭ حالىقارالىق وليمپيادالىق كوميتەت تاراپىنان رەسمي مويىندالۋىنا ىقپال ەتۋ.
2025-جىلدىڭ اقپان ايىندا حالىقارالىق وليمپيادالىق كوميتەت World Boxing ۇيىمىن ۋاقىتشا مويىندادى. بۇل شەشىم ۇيىمعا الەمدىك دەڭگەيدە بوكستى باسقارۋ قۇقىعىن بەردى. ال ناۋرىز ايىندا ح و ك بوكستى 2028-جىلى لوس-اندجەلەستە وتەتىن وليمپيادا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا رەسمي تۇردە ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
گەننادي گولوۆكين - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى، 2004-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، 2003-جىلعى الەم چەمپيونى. كاسىبي رينگتە IBF (2015-2018 ،2019-2023) ،IBO (2011-2018 ،2019-2023) جانە WBA (2010-2018، 2022-2023) تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى اتانعان. ول قاتارىنان 23 جەكپە-جەكتە قارسىلاسىن نوكاۋتپەن جەڭىپ، ورتا سالماق تاريحىندا ەڭ جوعارى نوكاۋت كورسەتكىشى ءۇشىن گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن گولوۆكيننىڭ حالىقارالىق بوكس داڭق زالى مۇشەسىنە ۇمىتكەرلەر قاتارىنا ەنگەنىن جازعان ەدىك.