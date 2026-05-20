دوللار باعامى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,32 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,77 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 471,93 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 467,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,79 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,70 تەڭگە، ساتۋ - 73,09 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 471,15 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 547,11-551,98 تەڭگە، ال رۋبل 6,44-6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 19-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,24 تەڭگەگە ءوسىپ، 471,93 تەڭگە بولدى.