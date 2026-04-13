ولجاس بەكتەنوۆ تەمىرجول ۆوكزالدارىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى باياۋ ءجۇرىپ جاتقانىن سىنادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر تەمىرجول ۆوكزالدارىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنىڭ باياۋ قارقىنىن سىنعا الىپ، بيىل بارلىق قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارىن اياقتاۋدى تاپسىردى.
بۇل تۋرالى ول مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەلىمىزدىڭ كولىك-ترانزيتتىك الەۋەتىن دامىتۋ باعىتىنداعى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ بويىنشا وتكىزگەن كەڭەس باراسىندا ايتتى.
ايتا كەتەيىك، كەڭەستە ترانزيتتىك الەۋەتتى كەشەندى دامىتۋ اياسىندا تەمىرجول كولىگىن دامىتۋ ماسەلەلەرى قارالعان بولاتىن.
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ترانزيتتىك تاسىمالداۋ كولەمى 33 ميلليون تونناعا جەتتى، بۇل 2024 -جىلعى دەڭگەيدەن 20 پايىزعا جوعارى. ترانزيتتىك تاسىمال ۇلەسى جالپى كولەمنىڭ 10 پايىزىن قۇرادى. 2026 -جىلعى قاڭتار- ناۋرىز ايلارىندا ترانزيت تاعى 14 پايىزعا ءوسىپ، 8 ميلليون توننادان 9 ميلليون تونناعا دەيىن جەتتى، بۇل رەتتە كونتەينەرلىك تاسىمال 6 پايىزعا ۇلعايدى.
باسقوسۋدا ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن (ت ح ك ب) دامىتۋعا دا نازار اۋدارىلدى. ت ح ك ب بويىنشا جەتكىزۋ مەرزىمدەرىن قىسقارتۋ، «التىنكول - پوتي/باتۋمي» باعىتىندا وتپەلى تاريفتەر ەنگىزۋ، ازەربايجان مەن گرۋزياداعى سەرىكتەستەرمەن سيفرلىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا جالپى ۇزىندىعى 3,9 مىڭ شاقىرىم تەمىرجولدا ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋ ۇستىندە، ونىڭ ىشىندە «مويىنتى - قىزىلجار» جانە «باقتى - اياگوز» جەلىلەرىن سالۋ، سونداي-اق «التىنكول - جەتىگەن»، «شالقار - بەينەۋ»، «بەينەۋ - ماڭعىستاۋ» جانە باسقا دا باعىتتار ۋچاسكەلەرىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
وسى رەتتە ولجاس بەكتەنوۆ «باقتى - اياگوز» تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى بويىنشا رەسۋرستاردىڭ جەتكىلىكسىز جۇمىلدىرىلعانىن اتاپ ءوتتى. نىسانداعى تەحنيكا مەن جۇمىس كۇشىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعانى باسا ايتىلدى. ءتيىستى شارالار قابىلداۋ تاپسىرىلدى.
سونىمەن قاتار الەۋەتتى اشۋ ماقساتىندا مەملەكەتارالىق ءتۇيىسۋ پۋنكتتەرىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن جىلىنا 100 ميلليون تونناعا دەيىن كەڭەيتۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى. بۇل حالىقارالىق تاسىمالداۋعا سەرپىن بەرىپ، وتكىزۋ پۋنكتتەرى ارقىلى ءوتۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتەدى.