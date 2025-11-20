ولجاس بەكتەنوۆ سىرتقى قارىز قانداي جوبالارعا تارتىلاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - وسى جىلدىڭ 10 ايىندا ەلىمىزدىڭ اقىلى جولدارىنان بيۋدجەتكە 72 ميلليارد تەڭگە قارجى ءتۇستى. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- قانداي جوبالارعا سىرتقى قارىز تارتىلاتىنى ماڭىزدى ماسەلە. مەنىڭ جانە ۇكىمەتتىڭ ورتاق پىكىرىنە سايكەس، قارىز تارتۋ تارتىمدى بولۋى، نەگىزىنەن پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن جوبانىڭ كوممەرتسيالىق تۇرعىدا ءوزىن-ءوزى اقتاۋى، بەلگىلى ءبىر نىسان قۇرىلىسىنا تارتىلعان قارىزدى وتەۋ ءۇشىن بيۋدجەتكە بەلگىلى ءبىر كىرىس اكەلۋى ءتيىس. مىسالعا جولداردى كەلتىرەيىن، بۇل حالىقارالىق تاجىريبە. كوپ جاعدايدا، ونىڭ ىشىندە قازاقستاندا دا جولدار سىرتتان قارىز تارتۋ ەسەبىنەن سالىنادى. قازىر ءبىز، كولىك مينيسترلىگى جولداردى اقىلى قىلۋ ءۇشىن ۇلكەن جۇمىس ىستەپ جاتىر. مۇنى نە ءۇشىن ىستەۋ قاجەت؟ ءبىز سالاتىن، ۇلكەن قاراجات جۇمسايتىن جولداردىڭ ناقتى قايتارىمى، قارىزداردى وتەۋگە سەپتىگى ءتيۋى ءتيىس، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى سەناتورلاردىڭ ساۋالىنا وراي.
وسى ورايدا پرەمەر-مينيستر ەلىمىزدەگى اقىلى جولداردان تۇسكەن ءتۇسىمدى ناقتى اتادى.
- ماسەلەن، وتكەن جىلى ءبىز جولداردان 48 ميلليارد تەڭگە ءتۇسىم الدىق. ونىڭ 10 ميلليارد تەڭگەسى ينفراقۇرىلىمدارىمىزدى پايدالانىپ، ەلىمىز ارقىلى وتەتىن ترانزيتتىك شەتەلدىك كولىك قۇرالدارىنان ءتۇستى. ال وسى جىلدىڭ 10 ايىندا 72 ميلليارد تەڭگە، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك كولىكتەردەن 17 ميلليارد تەڭگە الدىق. بۇل جۇمىستى جالعاستىرامىز. جالپى، جەكەلەگەن شولۋشىلار مەن ساراپشىلاردىڭ بۇل ماسەلەگە ءۇستىرت قاراپ، قانشا قارجى تارتقانىمىزدى، جۇمساعانىمىزدى عانا ايتادى. ءبىراق، سىرتقى قارىز ەسەبىنەن سالىنعان بەلگىلى ءبىر نىساننىڭ ەكونوميكامىزعا قانداي تيىمدىلىگى بار ەكەنىن ەسكەرمەيدى، - دەدى ول.
ولجاس بەكتەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جوعارى ساناتتاعى ماگيسترال سالىنعان وڭىردەگى ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك مۇلدەم وزگەشە بولادى.
- نەگە ەكەنىن سول جولدىڭ بويىندا شارتتى تۇردە ايتقاندا 50 جانار-جاعارماي قۇيۋ ستانساسى، 100 دەگەن جول بويىنداعى ءدامحانا سالىناتىندىعىن ەسكەرمەيدى. مۇنىڭ ءبارى ەكونوميكا، جۇمىس ورنى، تولەنگەن سالىق جانە ەكونوميكالىق ءوسىم دە. ەگەر مۇنداي ينفراقۇرىلىمدىق جوبالارعا قارجى قۇيماسا، وندا مۇنداي دامۋدىڭ بولمايتىنى ءسوزسىز. سوندىقتان ءبىزدىڭ پايىمىزشا، اقىلمەن تارتىلعان جانە جۇمسالعان سىرتقى قارىز ەكونوميكالىق دامۋ ءۇشىن تىڭ تيىمدىلىك بەرەدى. ارينە، ءبىز مۇنداي قاراجات قانداي جوبالارعا تارتىلاتىنىن جانە جۇمسالاتىن مۇقيات قارايمىز، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.