ولجاس بەكتەنوۆ مينيسترلىكتەرگە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ 10-اقپاندا وتكەن قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى بەرگەن تاپسىرمالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
- كەشە مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ءمان-ماڭىزىنا توقتالدى. وزگەرىستەردىڭ اۋقىمى مەن ماڭىزدىلىعى، تالقىلاۋ پروتسەسىنىڭ اشىق جۇرگىزىلۋى ەل تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان. پرەزيدەنتىمىز اتاپ وتكەندەي، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا «ادام مەملەكەت ءۇشىن ەمەس، مەملەكەت ادام ءۇشىن» قاعيداتى ايقىندالا تۇسكەن. كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ كوزدەگەن ماقساتى دا وسى - اۋقىمدى ساياسي جاڭعىرۋمەن قاتار، ەكونوميكانىڭ ساپالى ءوسۋ قارقىنىن ارتتىرا تۇسۋگە باعىتتالىپ وتىر. ياعني، ءبىرىنشى كەزەكتە، حالىقتىڭ تابىسى مەن ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرىلۋگە ءتيىس. بۇل - ءبىزدىڭ الدىمىزدا تۇرعان اسا ماڭىزدى مىندەت، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
كەڭەستە پرەزيدەنت تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارى، مينيسترلەر جانە «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ باسشىلىعى بايانداما جاسادى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ جوسپارلارى تۋرالى باياندادى. جۇمىستىڭ باسىم باعىتتارى - تابىستىڭ ءوسۋى، ينفلياتسيانى تومەندەتۋ جانە ناقتى سەكتوردى قولداۋ. ۇلتتىق بانكپەن بىرلەسىپ، ينفلياتسيا دەڭگەيىن 9-11 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋ جونىندەگى جوسپار ازىرلەنەتىنى اتاپ ءوتىلدى. 1-مامىرعا دەيىن حالىق تابىسىن ارتتىرۋدىڭ 2026-2029-جىلدارعا ارنالعان باعدارلاماسى قابىلدانادى. سونداي-اق بيزنەستى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن EGov Business پلاتفورماسىندا «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا دامىتۋ جالعاسادى.
مەملەكەتتىك باسقارۋدى سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ جانە جي شەشىمدەرىن ەنگىزۋ ماسەلەسىنە نازار اۋدارىلدى. پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ KEDEN جانە قارجى مينيسترلىگىنىڭ سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ پلاتفورمالارى، سۋ تاسقىنىن بولجاۋعا ارنالعان Tasqyn، اۆتوجولدار سالاسىنداعى eJoldar، تاسىمالداۋ سالاسىنداعى Smart Cargo جانە باسقا دا سالالىق جۇيەلەر تۋرالى باياندادى. الەۋمەتتىك ءاميان جانە ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ سيفرلىق پروفيلدەرى دامىتىلۋدا، بۇل قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى. مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ ح ق ك و- عا كەلۋشىلەر سانىن 2,3 ميلليونعا دەيىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەردى. سونداي-اق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردى ءبىرىڭعاي QazTech پلاتفورماسىنا كوشىرۋ، كيبەرقاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ، سالالىق Data Lake جۇيەلەرى مەن ج ي اگەنتتەرىن قالىپتاستىرۋ جوسپارلانعان.
«سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسى جانە 2026-جىلعا ارنالعان جوسپارلار، ونىڭ ىشىندە جاڭا جوبالاردى ىسكە قوسۋ تۋرالى باياندادى. 2026-2030-جىلدار ارالىعىندا $27 ميللياردتان استام تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتۋ مىندەتى جانە سيفرلاندىرۋ ناتيجەلەرى، سونىڭ ىشىندە 5 -جىل ىشىندە جيىنتىق اسەرى $1,3 ميللياردتى قۇرايتىن ج ي جوبالارىن ەنگىزۋ ماسەلەلەرى جەكە اتاپ ءوتىلدى. پرەمەر-مينيستر قوردىڭ قۇرىلىمىن ودان ءارى ترانسفورماتسيالاۋ ماسەلەلەرىن، ونىڭ ىشىندە قاجەت بولعان جاعدايدا جەكەلەگەن كومپانيالاردى بىرىكتىرۋ ارقىلى قاراستىرۋدى تاپسىردى.
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكييەۆ سالىقتىق جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋدى سيفرلاندىرۋ، بيۋدجەت شىعىستارىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ جونىندەگى تاسىلدەردى ەنگىزۋ تۋرالى باياندادى. ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا تاۋارلاردىڭ ۇلتتىق كاتالوگىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا. سالىقتىق جانە كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋدى سيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ جەدەلدەتىلۋدە. ءتيىمسىز شىعىستاردى قىسقارتۋ ماقساتىندا بيۋدجەتتىك باعدارلامالارعا ريەۆيزيا جۇرگىزىلەدى. سونداي-اق بيۋجەت قاراجاتىنىڭ قاداعالانۋى ءۇشىن سيفرلىق تەڭگەنى قولدانۋ اياسى كەڭەيتىلۋدە.
ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جانە سالانى دامىتۋ شارالارى تۋرالى باياندادى. 2029-جىلعا دەيىن 13,3 گۆت جاڭا قۋات كوزدەرىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا. سونىمەن قاتار كومىر گەنەراتسياسىن دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبا دايىندالىپ، قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى، ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكالىق نەگىزىن نىعايتۋ باعىتىندا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. مۇناي وڭدەۋ جانە مۇناي- گاز حيمياسى سالاسى بويىنشا پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، جۇمىس ىستەپ تۇرعان مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ قۋاتىن كەڭەيتۋ جوبالارى بەلگىلەنىپ، جاڭا ءموز سالۋ ماسەلەسىنە دە نازار اۋدارىلدى. 2029-جىلعا دەيىن ءىرى مۇناي- گاز حيمياسى بويىنشا ءبىرقاتار جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر، «مۇناي-گاز حيمياسى ونەركاسىبى تۋرالى» زاڭ جوباسى ازىرلەنۋدە.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋ، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى جاڭعىرتۋ جانە گەولوگيالىق بارلاۋدى كۇشەيتۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى باياندادى. وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ تىزىلىمىندە 5,6 مىڭ كومپانيا تىركەلگەن. ا ە ا قىزمەتىن كەزەڭ-كەزەڭمەن ترانسفورماتسيالاۋ جوسپارلانۋدا. بۇگىنگى تاڭدا ا ە ا- دا وڭدەۋ ونەركاسىبى بويىنشا 4,4 تريلليون تەڭگەگە 555 جوبا جۇزەگە اسىرىلدى، 33 مىڭنان استام تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلدى. تەرەڭ وڭدەۋ سالاسىندا شيكىزاتتىڭ سىرتقا شىعارىلۋىن رەتتەۋ جانە جوعارى قايتا بولىنگەن ءونىم شىعارۋدى ىنتالاندىرۋ بويىنشا شارالار كوزدەلگەن. سونداي-اق ماڭىزدى مينەرالدار سالاسىن دامىتۋ ستراتەگياسى ازىرلەنۋدە. گەولوگيالىق بارلاۋ سالاسىندا الداعى ءۇش جىل ىشىندە قارجىلاندىرۋ كولەمىن وتكەن 30 جىلداعى ينۆەستيتسيالار كولەمىمەن تەڭەستىرۋ جوسپارلانۋدا.
اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى باياندادى. مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ جانە سالانى جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋدى كەڭەيتۋ باستى نازاردا. ۆەتەريناريالىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ جانە قاداعالاۋدىڭ سيفرلىق قۇرالدارىن ەنگىزۋ بويىنشا مىندەتتەر ءوز الدىنا بولەك بەلگىلەنگەن. قايتا وڭدەۋ جانە تاماق ونەركاسىبىندە 2026-جىلدان باستاپ ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديالاردىڭ ءوسۋى مەن ق ق س- تىڭ تومەندەۋىن، سونداي-اق شيكىزاتتى قايتا وڭدەۋ مەن تەرەڭ وڭدەۋ بويىنشا جاڭا جوبالاردى ىسكە قوسۋدى قوسا العاندا، قوسىمشا ىنتالاندىرۋلار كوزدەلگەن.
وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋدى رەفورمالاۋ تاسىلدەرىن ۇسىندى. پرەزيدەنت تاپسىرمالارىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋ وڭىرلەردىڭ قاجەتتىلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، باسىم جوبالارعا شوعىرلاندىرىلاتىن بولادى، سونداي-اق ولاردىڭ ستاندارتتارعا سايكەستىگىن باقىلاۋ كۇشەيەدى. مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردى ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ ناتيجەلەرى جانە ونى كەڭەيتۋ جوسپارلارى جەكە ۇسىنىلعان؛ 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇنەمدەۋ 25,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
ازاماتتاردى الەۋمەتتىك قولداۋ ماسەلەسى بويىنشا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ءسوز سويلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءبىرىڭعاي سيفرلىق الەۋمەتتىك قورعاۋ پلاتفورماسىنا سۇيەنە وتىرىپ، الەۋمەتتىك سالانى سيفرلاندىرۋ جانە قولداۋ شارالارىن پرواكتيۆتى فورماتقا كوشىرۋ ءۇشىن دەرەكتەردى دايىنداۋ جۇرگىزىلۋدە. سونداي-اق ەڭبەك نارىعىن ترانسفورماتسيالاۋ بويىنشا مىندەتتەر بەلگىلەندى: ءمجا مودەلى بويىنشا ۇلتتىق ماماندىقتار ترانسفورماتسياسى ورتالىعىن قۇرۋ شەڭبەرىندە سۇرانىسقا يە كاسىپتەر ءۇشىن مامانداردى قايتا دايارلاۋ جانە وقىتۋ باعدارلامالارى، سونداي-اق وقۋشىلاردىڭ كاسىپتىك دياگنوستيكاسىن كەڭەيتۋ جوسپارلانۋدا.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك مەديتسينالىق اقپاراتتىق جۇيەنىڭ قۇرىلعانى تۋرالى باياندادى. ول سالانىڭ IT شەشىمدەرىن بىرىكتىرىپ، پروتسەستەردى اشىق باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋى كەرەك. ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك مەديتسينالىق اقپاراتتىق جۇيە جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ پورتالىن ىسكە قوسۋ 2026-جىلدىڭ 1-جەلتوقسانىنا جوسپارلانعان. سونداي-اق امبۋلاتوريالىق ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋدە «الەۋمەتتىك ءامياننىڭ» دامۋى اتاپ ءوتىلدى. 2025-جىلى ول ارقىلى 13,8 ميلليون نان استام رەتسەپت ۇسىنىلدى، بۇل جالپى كولەمنىڭ 82 پايىزىن قۇرايدى.
كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى ماقسات قالياقپاروۆ سالانىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە سيفرلاندىرۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى. 2026-جىلى ترانزيت كولەمىن 55 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانۋدا (+65 پايىز). ءبىرقاتار ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار اياقتالادى. رەسەي فەدەراتسياسى جانە ق ح ر- مەن شەكارالىق ينفراقۇرىلىم بويىنشا ۇيلەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. ق ت ج جول كارتاسى جانە جاڭا تاريفتىك ساياسات بەكىتىلدى. اۆتوجول سالاسىندا قىزىلوردا، سارىاعاش جانە رۋدنىي قالالارىنىڭ ءۇش اينالما جولىنىڭ قۇرىلىسى باستالادى. 33 وتكىزۋ پۋنكتى جاڭعىرتىلۋدا. ج ي- شەشىمدەردى ەنگىزۋ بولىگىندە Smart Cargo پلاتفورماسىن مەملەكەتتىك جانە سالالىق سەرۆيستەرمەن ينتەگراتسيالاۋ جالعاسادى. 2027-جىلعا دەيىن ءبىرتۇتاس ينتەللەكتۋالدى كولىك ەكوجۇيەسى قۇرىلادى.
***
جيىن قورىتىندىسىندا پرەمەر-مينيستر پرەزيدەنت ايقىنداپ بەرگەن مىندەتتەردىڭ بارلىعى حالىق پەن بيزنەسكە ناقتى پايدا اكەلۋدى كوزدەيتىنىن جانە ولاردىڭ ءىس جۇزىندە ورىندالۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىرقاتار تاپسىرما بەرىلدى.
ەكونوميكالىق بلوكتا ينفلياتسيانى تومەندەتۋ جانە قاداعالاۋ، بيزنەس شىعىندارىن ازايتۋ، تاۋار نارىقتارىنداعى باسەكەلەستىكتى دامىتۋ، ءتۇرلى سالالاردا سيفرلىق تەڭگەنى كوبەيتۋ بويىنشا مىندەتتەر قويىلعان. ءتيىمدى تەتىكتەردى - تۇراقتاندىرۋ قورلارىن، فورۆاردتىق شارتتاردى، ساۋدا سۋبەكتىلەرىمەن باعا تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى كەلىسىمدەردى بەلسەندى پايدالانۋ تاپسىرىلدى. سالىق سالاسىندا حالىقپەن جانە بيزنەسپەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ تۇسىنىكتى جانە بولجامدى جۇيەسىن قۇرۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى. ءتيىمدى سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ جانە ەرتە ەسكەرتۋ مەحانيزمىن ەنگىزۋ تاپسىرىلدى. سونداي-اق، موبيلدى قوسىمشالار ارقىلى قولجەتىمدى بيزنەسكە ارنالعان ءبىرىڭعاي سيفرلىق ەكوجۇيە قۇرۋ، ءوندىرىس بارىسىنا كەدەرگى كەلتىرمەي تاۋارلاردىڭ سيفرلىق تاڭبالانۋىن كەڭەيتۋ قاجەت. بۇدان باسقا، شوب سۋبەكتىلەرىن جوسپاردان تىس تەكسەرۋ تەتىگىن قايتا قاراۋ، اكتيۆتەردى باسقارۋدى وڭتايلاندىرۋ، الاتاۋ قالاسىن ساپالى دامىتۋ بويىنشا مىندەتتەر قويىلدى.
· قارجى مينيسترلىگىنە ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ وسى جىلدىڭ 1-مامىرىنا دەيىن بيۋجەتتىك باعدارلامالارعا جان-جاقتى تەكسەرۋ جۇرگىزۋ تاپسىرىلدى.
· قارجى مينيسترلىگى ۇلتتىق بانكپەن، سونداي- اق مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، وسى جىلدىڭ تامىز ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ءتۇرلى سالالاردا سيفرلىق تەڭگەنى كوبەيتۋ جونىندە شارالار قابىلداۋى ءتيىس.
· قارجى مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە قازاقستان قارجىگەرلەرىنىڭ قاۋىمداستىعىمەن بىرلەسىپ، جىل سوڭىنا دەيىن زاڭناماعا ماركەتپلەيستەر، ينتەرنەت-اگرەگاتورلار مەن ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەرگە سالىق اگەنتتەرىنىڭ مارتەبەسى مەن فۋنكسيالارىن بەرۋ بولىگىندە وزگەرىستەر ەنگىزسىن.
· ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى «اتامەكەن» ۇ ك پ- مەن بىرلەسىپ وسى جىلدىڭ 1-ماۋسىمىنا دەيىن شوب سۋبەكتىلەرىن جوسپاردان تىس تەكسەرۋ تەتىگىن قايتا قاراسىن.
· ونەركاسىپ جانە قارجى مينيسترلىكتەرى «اتامەكەن» پالاتاسىمەن بىرلەسىپ بارلىق تىركەۋ راسىمدەرىن اياقتاپ، وسى جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنان باستاپ قازاقستاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ ءتىزىلىمىن ىسكە قوسسىن.
ينۆەستيتسيالىق ساياسات بويىنشا 2030-جىلعا دەيىن نەگىزگى كاپيتالعا ينۆەستيتسيالار بويىنشا نىسانالى ينديكاتورلاردى ازىرلەۋ جونىندە تاپسىرمالار بەرىلدى. سونداي-اق باسىم جوبالار پۋلىن قالىپتاستىرۋ جانە بيۋجەتتەن تىس قاراجات تارتۋ بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اكىمدىكتەر ءۇشىن KPI بەكىتۋ قاجەت. ءسىم Kazakh Invest-پەن بىرلەسىپ، Kazakhstan Investment House ارقىلى ءىرى ينۆەستورلارمەن جۇمىستى جانە ءوزارا ءىس-قيمىلدى، كەلىسىمدەردىڭ ورىندالۋىن جانە سيفرلىق پلاتفورمادا ينۆەستيتسيادان كەيىنگى قاداعالاۋ شارالارىن كۇشەيتەدى.
· ۇلتتىق ەكونوميكا جانە سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ءبىر اي مەرزىمدە 2030-جىلعا دەيىنگى قارجىلاندىرۋ كوزدەرى بويىنشا نەگىزگى كاپيتالعا ينۆەستيتسيالار تارتۋ جونىندە ناقتىلانعان نىسانالى ينديكاتورلاردى ازىرلەۋى، جەكە سالىمدار ۇلەسىن ەداۋىر ۇلعايتۋى كەرەك.
· سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى پايدالانۋعا بەرىلگەن جوبالاردىڭ ينۆەستيتسيادان كەيىنگى مونيتورينگى رەگلامەنتىن ازىرلەۋى قاجەت. ۇلتتىق سيفرلىق ينۆەستيتسيالىق پلاتفورمادا ءتيىستى مودۋلدى ەنگىزۋدى جەدەلدەتۋ تاپسىرىلدى.
· سيفرلاندىرۋ بويىنشا دەرەكتەردى باسقارۋ ينفراقۇرىلىمىن قولدانۋ تاسىلدەرىن ازىرلەۋ تاپسىرىلدى. ودان بولەك KazLLM- ءدى پراكتيكادا پايدالانۋدى كەڭەيتۋ، Aitu مەسسەندجەرىنىڭ فۋنكتسيونالىن جاقسارتۋ جانە تاسقىن سۋ مەن ءورت ءقاۋپى جوعارى كەزەڭدەردى بولجاۋ جونىندەگى جۇمىستى جانداندىرۋ ءۇشىن Tasqyn جانە Talsim جۇيەلەرىن ينتەگراتسيالاۋ بويىنشا مىندەتتەر قويىلدى.
· جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى ۇلتتىق بانكپەن بىرلەسىپ، 1-قازانعا دەيىن سيفرلاندىرۋدى قارجىلاندىرۋ قورىن تولىققاندى ىسكە قوسۋدى قامتاماسىز ەتۋى قاجەت.
· جاساندى ينتەللەكت، ۇلتتىق ەكونوميكا، قارجى مينيسترلىكتەرى ءبىر اي ىشىندە بيزنەس سالاسىندا سيفرلىق شەشىمدەردى بەلسەندى ەنگىزۋدى ىنتالاندىرۋ جونىندە شارالار ازىرلەۋى كەرەك.
· جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، 10 كۇن مەرزىمدە اقپاراتتىق جۇيەلەردى «QazTech» پلاتفورماسىنا كوشىرۋ جوسپارىن بەكىتسىن.
ناقتى سەكتوردا ەنەرگەتيكا، وڭدەۋ ونەركاسىبى، ونىڭ ىشىندە مۇناي وڭدەۋ جانە مۇناي- گاز حيمياسى، كولىك جانە اوك- تەگى نەگىزگى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ۋاقتىلى اياقتاۋعا باسا نازار اۋدارىلدى. سونداي- اق، لوگيستيكانى سيفرلاندىرۋ قارقىنىن ارتتىرۋ، كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ بويىنشا مىندەتتەر قويىلدى. ىشكى نارىقتى وتاندىق ونىمدەرمەن تولتىرۋ، ۆەتەريناريالىق قاداعالاۋدى كۇشەيتۋ، كووپەراتسيانى دامىتۋ جانە سيفرلىق قۇرالدار ارقىلى مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرا ءتۇسۋ قاجەتتىلىگى اتاپ ءوتىلدى.
· ەنەرگەتيكا جانە جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىكتەرى وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى جانىنان قۇرىلعان احۋالدىق تالداۋ ورتالىعىنىڭ بازاسىندا قازاقستاننىڭ ءبىرىڭعاي ەنەرگوجۇيەسىنىڭ ونلاين- مونيتورينگىن ەنگىزسىن. 2027-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن، مەرزىمدەرىن وزگەرتپەي، باتىس ايماقتى ءبىرتۇتاس ەنەرگەتيكالىق جۇيەمەن بىرىكتىرىپ، وڭتۇستىك ايماقتى كۇشەيتۋ كەرەك.
· 20-اقپاندا ۇكىمەتكە كومىر گەنەراتسياسى جونىندەگى ۇلتتىق جوسپاردىڭ جوباسى ەنگىزىلسىن. «سامۇرىق-قازىنا» قورى كوكشەتاۋ، سەمەي جانە وسكەمەن قالالارىنداعى ج ە و- نى، «الماتى ستانسالارى» ەنەرگەتيكالىق جوبالارىن بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ىسكە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتسىن.
· ونەركاسىپ، ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىكتەرى مەن «بايتەرەك» حولدينگى ەكى اي مەرزىمدە پوليمەرلىك ءونىمدى ودان ءارى قايتا ءبولۋدى ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن وتاندىق بيزنەستى قولداۋ تەتىكتەرىن ازىرلەسىن.
· ونەركاسىپ جانە ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىكتەرىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ ءبىر اي مەرزىمدە شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋدى دامىتۋ جانە تەرەڭ وڭدەلگەن ءونىم ەكسپورتىن ۇلعايتۋ ءۇشىن جاڭا ەكونوميكالىق ىنتالاندىرۋلار جونىندە ۇسىنىستار ەنگىزۋ تاپسىرىلدى.
· ونەركاسىپ، ۇلتتىق ەكونوميكا، قارجى مينيسترلىكتەرى مەن اكىمدىكتەر ءبىر اي مەرزىمدە ۇكىمەتكە زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر پاكەتىن قوسا العاندا، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى ترانسفورماتسيالاۋ جونىندە كەلىسىلگەن ۇسىنىستار ەنگىزسىن.
· كولىك مينيسترلىگى ق ت ج- مەن بىرلەسىپ جىل سوڭىنا دەيىن «مويىنتى - قىزىلجار»، «داربازا - ماقتاارال»، تەمىرجول جوبالارىن ىسكە قوسۋدى قامتاماسىز ەتىپ، «التىنكول - جەتىگەن» جانە «بەينەۋ - ماڭعىستاۋ» ۋچاسكەلەرىن جاڭعىرتۋدى اياقتاۋى قاجەت. كەلەسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن - «باقتى - اياگوز» ۋچاسكەسى پايدالانۋعا بەرىلسىن. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تەمىرجول جەلىسى وپەراتورىنىڭ جۇك ۆاگوندارىن بەرۋ پروتسەسىن تولىق سيفرلاندىرۋ قاجەت.
· كولىك مينيسترلىگى - «قاراعاندى - جەزقازعان»، «ورتالىق - باتىس»، «اقتوبە - ۇلعايسىن» اۆتوجول جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ، قىزىلوردا، سارىاعاش جانە رۋدنىي قالالارىندا اينالما جولدار سالۋ راسىمدەرىن جەدەلدەتسىن. بيىل «قاراعاندى - جەزقازعان» جوباسى بويىنشا قۇرىلىس جۇمىستارىن باستاسىن، كەلەسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن شەكاراداعى 33 اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتىن جاڭعىرتۋدى اياقتاۋدى قامتاماسىز ەتسىن.
· كولىك مينيسترلىگى - وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بارلىق مەملەكەتتىك سيفرلىق جۇيەلەرمەن ينتەگراتسيالاۋدى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، Smart Cargo سيفرلىق پلاتفورماسىن ونەركاسىپتىك پايدالانۋعا ەنگىزسىن.
· اۋىل شارۋاشىلىعى مەن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىكتەرى بيزنەس-قوعامداستىقپەن بىرلەسىپ ءبىر اي مەرزىمدە قولدانىستاعى تاسىلدەردى قايتا قاراپ، ىشكى نارىقتى وتاندىق ازىق- تۇلىك تاۋارلارىمەن قامتۋ جانە ەكسپورتتىق الەۋەتتى نىعايتۋ جونىندەگى جۇيەلى شارالاردى ازىرلەسىن. وندىرىستەن دايىن ءونىمدى ساتۋعا دەيىنگى ءتيىمدى ءارى اشىق تىزبەكتى قۇرسىن.
· اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، جەرگىلىكتى جەرلەردە جانە شەكارادا باقىلاۋدى كۇشەيتە وتىرىپ، ۆەتەريناريالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدى قامتاماسىز ەتسىن. وسى جىلدىڭ 15-ساۋىرىنە دەيىن ۇكىمەتكە ۆەتەريناريانى دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىنىڭ جوباسى ەنگىزىلسىن.
· اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ وسى جىلدىڭ 1-ماۋسىمىنا دەيىن اۋىل شارۋاشىلىعى كووپەراتسياسى تۋرالى ءتيىستى زاڭ جوباسىن ازىرلەسىن جانە ۇكىمەتكە ەنگىزسىن.
· وسى جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىنە دەيىن مەملەكەتتىك قولداۋ جۇيەسىنىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن سۋبسيديا الۋشىلاردىڭ ءتيىستى تالاپتاردى ورىنداۋىن قاداعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ا و ك سالاسىنداعى اقپاراتتىق جۇيەنىڭ تولىققاندى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتسىن.
پرەمەر-مينيستر ءبىلىم بەرۋ مەن دەنساۋلىق ساقتاۋداعى جۇيەلى ماسەلەلەردى، ونىڭ ىشىندە سيفرلاندىرۋ جانە شىعىستاردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ ارقىلى شەشۋ مىندەتتەرىن قويدى. كادر دايارلاۋ، مەديتسينالىق اقپاراتتىق جۇيەنى سيفرلاندىرۋ، ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ سيفرلىق پروفيلدەرىن قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق «الەۋمەتتىك ءاميان» جۇيەسىنە الەۋمەتتىك كومەكتىڭ ءتۇرلى نىساندارىن بىرىكتىرۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
· وقۋ-اعارتۋ، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىكتەرى قارجى مينيسترلىگىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، ءبىر اي مەرزىمدە ءبىلىم بەرۋدىڭ بارلىق دەڭگەيىندە بيۋجەت قاراجاتىن پايدالانۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندە ۇكىمەتكە ۇسىنىستار ەنگىزۋى قاجەت.
· ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىكتەرىمەن جانە «اتامەكەن» پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، 1-ساۋىرگە قاراي كاسىپتەردى ترانسفورماتسيالاۋدىڭ ۇلتتىق ورتالىعىن قۇرۋى كەرەك.
· دەنساۋلىق ساقتاۋ، جاساندى ينتەللەكت جانە قارجى مينيسترلىكتەرى بيىلعى 1-ساۋىرگە دەيىن مەديتسينالىق دەرەكتەردىڭ ءبىرىڭعاي قويماسىن ەنگىزۋدى اياقتاسىن. ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك مەديتسينالىق اقپاراتتىق جۇيەسىن ازىرلەۋ بويىنشا تاپسىرما بەرىلدى.
· قارجى مينيسترلىگى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىكتەرىمەن بىرلەسىپ، جىل سوڭىنا دەيىن الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ قىزمەتىن سيفرلاندىرۋى قاجەت.
· ەڭبەك مينيسترلىگى وسى جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنا دەيىن وتباسىنىڭ سيفرلىق كارتاسىن قولدانا وتىرىپ، ءۇي شارۋاشىلىقتارى ءۇشىن سيفرلىق الەۋمەتتىك پروفيلدەر قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما ارقىلى الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس.
· جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جىل سوڭىنا دەيىن الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ ءتۇرلى نىساندارىن «الەۋمەتتىك ءاميان» جۇيەسىنە ينتەگراتسيالانۋىن قامتاماسىز ەتسىن.
- كورىپ وتىرعانىمىزداي، الدىمىزدا تۇرعان ماقسات-مىندەتتەردىڭ اۋقىمى وتە ۇلكەن. مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي ويلانىپ- تولعانۋعا ۋاقىت جوق. باتىل، ءتيىمدى شەشىم قابىلداپ، ونى جەدەل جۇزەگە اسىرۋ قاجەت. تاعى دا قايتالاپ ايتامىن، حالىقتىڭ تابىسى مەن ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ - اتقارىلاتىن جۇمىستىڭ ناقتى ناتيجەسى بولۋعا ءتيىس. مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اكىمدىكتەر پرەزيدەنت تاپسىرمالارىنىڭ ساپالى ءارى ۋاقتىلى ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ءوز جاۋاپكەرشىلىگىن تولىق سەزىنىپ جۇمىس ىستەۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.