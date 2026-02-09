پولشا تاراپى قىتاي كولىكتەرى اسكەر نىساندارىن باقىلاۋى مۇمكىن دەگەن بولجام ايتتى
استانا. قازاقپارات - ەۋروپادا قىتايلىق ەلەكتر كولىكتەرى مەن «اقىلدى» اۆتوكولىكتەردىڭ دەرەك جيناۋ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى قاۋىپسىزدىككە قاتىستى الاڭداۋشىلىق كۇشەيىپ كەلەدى.
پولشا بيلىگى قىتاي تەحنولوگياسى ورناتىلعان كولىكتەردىڭ اسكەري ايماقتارعا كىرۋىنە شەكتەۋ قويۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىر. ماماندار مۇنداي كولىكتەردەگى كامەرالار مەن ءتۇرلى سەنسورلار بارلاۋ ماقساتىندا پايدالانىلۋى مۇمكىن دەپ قاۋىپتەنەدى.
Сarscoops.com باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، بۇل قادام ۇلى بريتانيانىڭ جۋىردا قابىلداعان ۇقساس شەشىمىنەن كەيىن تالقىلانىپ وتىر. بۇعان دەيىن ۇلى بريتانيا دا قىتايلىق ەلەكتر كولىكتەرىن اسكەري نىساندار اۋماعىنا كىرگىزۋگە شەكتەۋ ەنگىزگەن بولاتىن. سەبەپ - زاماناۋي كولىكتەردە ورناتىلعان كامەرا، رادار، ليدار جانە باسقا دا سەنسورلار اينالانى تولىق سكانەرلەپ، ماڭىزدى دەرەكتەردى جيناي الادى دەگەن قاۋىپ ايتىلعان.
ساراپشىلار قازىرگى جاڭا بۋىن كولىكتەرىن «دوڭگەلەكتەگى سمارتفون» دەپ اتايدى. ويتكەنى ولاردا قورشاعان ورتانى تۇسىرەتىن جوعارى اجىراتىمدىلىقتاعى كامەرالار، قوزعالىستى باقىلايتىن داتچيكتەر، 3D- كارتا جاسايتىن LiDAR جۇيەلەرى بار. بۇل قۇرىلعىلار گەولوكاتسيا دەرەكتەرىن، نىسانداردىڭ ورنالاسۋىن جانە باسقا دا سەزىمتال اقپاراتتاردى تىركەي الادى.
پولياك زەرتتەۋشىسى پاۋلينا ۋزنانسكايانىڭ ايتۋىنشا، اقىلدى كولىكتەر دەرەكتەردى وتە كوپ كولەمدە جينايدى جانە بۇل بارلاۋ تالداۋى ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن. سوندىقتان ولاردى ستراتەگيالىق نىساندارعا جاقىنداتۋ قاۋىپ تۋدىرۋى ىقتيمال.
پولشا قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعى گەنەرال ۆەسلاۆ كۋكۋلا جاقىن ۋاقىتتا قىتايدا جاسالعان نەمەسە قىتايلىق تەحنولوگيا قولدانىلعان كولىكتەردى ەلدەگى بارلىق اسكەري نىساندار مەن وعان جاقىن تۇراق ايماقتارىنا كىرگىزۋگە تىيىم سالۋ جونىندە ارنايى نۇسقاۋلىق شىعارۋى مۇمكىن. پولشا قورعانىس مينيسترلىگى دە مۇنداي ساياسات ازىرلەنىپ جاتقانىن راستاعان.
جوسپارلانعان شەكتەۋ تەك قىتاي برەندتەرىنە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ىشىندە قىتايلىق باعدارلامالىق جاساقتاما نەمەسە سەنسور بولشەكتەرى بار كەز كەلگەن كولىككە قاتىستى بولۋى مۇمكىن. ولاردىڭ قاتارىندا BYD ،MG ،Nio ،Xpeng ،Aiways سەكىلدى ماركالار اتالادى.
بۇدان بولەك، كەيبىر ساراپشىلار مۇنداي شەكتەۋلەر بولاشاقتا تەك اسكەري نىساندارمەن شەكتەلمەي، اۋەجايلار مەن باسقا دا ستراتەگيالىق ينفراقۇرىلىم نۇكتەلەرىنە دە تارالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. الايدا مۇنداي شەشىمدەر ەۋروپانىڭ باسەكەلەستىك زاڭدارىنا قايشى كەلمەۋى ءتيىس، ايتپەسە قۇقىقتىق داۋ تۋىنداۋى ىقتيمال.
جالپى، ەۋروپادا قىتايلىق ەلەكتر كولىكتەرى مەن سيفرلىق تەحنولوگيالارعا قاتىستى قاۋىپسىزدىك تالاپتارى كۇشەيىپ كەلەدى. بۇل ءۇردىس الداعى ۋاقىتتا اۆتونارىق پەن تەحنولوگيالىق رەتتەۋگە جاڭا تالاپتار قويۋى مۇمكىن.