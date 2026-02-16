ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:44, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    ول ەندى مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورالمايدى: جاپاروۆ تاشيەۆ تۋرالى اشىق ايتتى

    استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىنە قاتىستى تاعى دا پىكىر ءبىلدىردى، - دەپ حابارلايدى 24.kg.

    ا
    Фото: 24.kg, ашық дереккөз

    سادىر جاپاروۆتىڭ ايتۋىنشا، قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جەكە كەزدەسكەن.

    «دوس بولىپ قالا بەرەمىز. ءبىراق ول مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورالمايدى، دەمالىپ، دەنساۋلىعىنا قاراۋى كەرەك»، - دەدى سادىر جاپاروۆ.

    سادىر جاپاروۆ كادرلىق شەشىمدەردى ءوزى قابىلداعانىن، بۇل قانداي دا ءبىر سىرتقى قىسىممەن بايلانىستى ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى. ول قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىندە جوسپارلانعان رەفورمالار جالعاساتىنىن ايتتى.

    ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.

    قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلگەنى دە ايتىلدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
