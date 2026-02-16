ول ەندى مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورالمايدى: جاپاروۆ تاشيەۆ تۋرالى اشىق ايتتى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىنە قاتىستى تاعى دا پىكىر ءبىلدىردى، - دەپ حابارلايدى 24.kg.
سادىر جاپاروۆتىڭ ايتۋىنشا، قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جەكە كەزدەسكەن.
«دوس بولىپ قالا بەرەمىز. ءبىراق ول مەملەكەتتىك قىزمەتكە ورالمايدى، دەمالىپ، دەنساۋلىعىنا قاراۋى كەرەك»، - دەدى سادىر جاپاروۆ.
سادىر جاپاروۆ كادرلىق شەشىمدەردى ءوزى قابىلداعانىن، بۇل قانداي دا ءبىر سىرتقى قىسىممەن بايلانىستى ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى. ول قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىندە جوسپارلانعان رەفورمالار جالعاساتىنىن ايتتى.
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.
قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلگەنى دە ايتىلدى.