وفيتسەرلىك بورىش: زاپاستاعى وفيتسەرلەردى شاقىرۋدىڭ ءتارتىبى قانداي
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ قارۋلى كۇشتەرى مەن وزگە دە اسكەري قۇرىلىمدارىنداعى وفيتسەرلەر قۇرامىن تولىقتىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
بيىل اسكەري كافەدرانى ءتامامداپ، زاپاستا جۇرگەن ازاماتتار قايتادان ساپقا تۇرماق. ق ر ق ك باس شتابى ۇيىمداستىرۋ-جۇمىلدىرۋ جۇمىستارى دەپارتامەنتىنىڭ اعا وفيتسەرى، پولكوۆنيك البەرت بەكمۇحانوۆ شاقىرۋدىڭ ماقساتى مەن ەرەكشەلىكتەرىن ءتۇسىندىردى.
پولكوۆنيك بەكمۇحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل - اتا زاڭ مەن «اسكەري قىزمەت جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭ اياسىندا جۇزەگە اساتىن ءداستۇرلى شارا. بيىلعى شاقىرۋدىڭ باستى نىساناسى - اسكەري كافەدرانى بىتىرگەن، ءبىراق ءالى قىزمەت وتكەرمەگەن جاس وفيتسەرلەر.
- زاپاستاعى وفيتسەرلەر قارۋلى كۇشتەرگە، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنە، ۇلتتىق ۇلانعا جانە شەكارا قىزمەتىنە 2 جىل مەرزىمگە شاقىرىلادى. ولار نەگىزىنەن بايلانىسشى، ارتيللەريست، تانك جانە مەديتسينا ماماندارى سياقتى سۇرانىسقا يە ماماندىقتار بويىنشا ىرىكتەلەدى. جاس شاماسىنا قاراي شەكتەۋگە كەلسەك، جالپى وفيتسەرلەر 29 جاسقا دەيىن، ال مەديتسينا ماماندارى 32 جاسقا دەيىن شاقىرىلادى، - دەيدى پولكوۆنيك Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا.
كوپتەگەن ازاماتتاردى «وتباسى جاعدايىنا بايلانىستى بوساتىلامىن با؟» دەگەن سۇراق مازالايتىنى انىق. الايدا، بۇل ماسەلەدە تالاپ قاتاڭداۋ.
- زاپاستاعى وفيتسەرلەر ءۇشىن «ءبىر بالاسى نەمەسە ەكى بالاسى بار» دەگەن جەڭىلدىك جۇرمەيدى. ولار تەك دەنساۋلىق جاعدايىنا بايلانىستى نەمەسە ماگيستراتۋرا، دوكتورانتۋرادا وقۋىن جالعاستىرعان جاعدايدا عانا كەيىنگە قالدىرۋ قۇقىعىن پايدالانا الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى البەرت بەكمۇحانوۆ.
سونىمەن قاتار، پولكوۆنيكتىڭ ايتۋىنشا، ەكى جىل ىشىندە وفيتسەرلەر ۇلكەن الەۋمەتتىك قولداۋ الادى. اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلعان وفيتسەرلەر كەلىسىمشارت نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىندەرمەن تەڭ قۇقىلى.
- ءاربىر وتباسى مۇشەسىنە ايماققا بايلانىستى ارنايى ەسەپشوتقا قارجى اۋدارىلادى. كيىم-كەشەك جانە مەديتسينالىق تەكسەرىلۋ تولىقتاي مەملەكەت ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى. سونداي-اق ەگەر قىزمەت ورنى 100 شاقىرىمنان الىس جەرگە اۋىسسا، وفيتسەرگە ەكى لاۋازىمدىق جالاقى، ال وتباسى مۇشەلەرىنە جارتى جالاقى مولشەرىندە وتەماقى تولەنەدى، - دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بيىل ەلىمىز بويىنشا 850 دەن استام زاپاستاعى وفيتسەردى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن حابارلاعان ەدىك.