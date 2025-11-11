وبلىس اكىمى: الاكولدى دامىتۋدىڭ باس جوسپارى ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بيىل الاكول جاعالاۋىندا دەمالۋشىلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساپ، ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا ناقتى شارالار قابىلداندى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ بريفينگىندە اباي وبلىسىنىڭ اكىمى بەرىك ءۋالي حابارلادى.
پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس وبلىستا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جالعاسادى. ماقانشى اۋدانى اۋماعىندا ورنالاسقان الاكول كولى ايتارلىقتاي تۋريستىك جانە ينۆەستيتسيالىق الەۋەتكە يە.
وبلىس قۇرىلعالى جاعالاۋدا جوندەۋ جۇرگىزىلمەگەنىن ەسكەرە وتىرىپ، جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 1 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. كول جاعالاۋىنداعى قابانباي اۋىلىندا قۇتقارۋ ستانتسياسى جانە ءورت ءسوندىرۋ دەپوسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. قازىرگى ۋاقىتتا تۋريستىك ايماققا جاڭا ەلەكتر جەلىسىن تارتۋ، قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار پوليگونىن سالۋ بويىنشا جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ جاتىر. جوبالاردى جۇيەلى تۇردە جانە ساپالى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن كول جاعالاۋىنىڭ جاڭا باس جوسپارىنىڭ جوباسىن ازىرلەۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- جوبا اياسىندا جالپى اۋدانى 1000 گەكتاردان اساتىن دەمالىس جانە تۋريزم ايماقتارىن قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق رەكرەاتسيالىق، قوعامدىق- ىسكەرلىك جانە تۇرعىن اۋماقتاردى دامىتۋ كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار، كولىكتىڭ قولجەتىمدىلىگى، ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكولوگيالىق تۇراقتىلىق ماسەلەلەرىنە باسا نازار اۋدارىلادى، - دەدى وبلىس اكىمى.
باس جوسپاردى ازىرلەۋ بىرنەشە ستراتەگيالىق مىندەتتەردى شەشۋگە باعىتتالادى. ونىڭ ىشىندە ىشكى ءتۋريزمدى دامىتۋ، ينۆەستيتسيا تارتۋ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ، ءوڭىر تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ دەمالىس جاعدايىن جاقسارتۋ.
اتالعان جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ناتيجەسىندە قابانباي اۋىلى مەن الاكول جاعالاۋىنىڭ اۋماقتارى بىرىكتىرىلىپ، يگەرىلگەن ايماق كولەمى 3 مىڭ گەكتارعا دەيىن ۇلعايتىلادى. بۇل ءوز كەزەگىندە الاكولدى ءوڭىردىڭ جەتەكشى تۋريستىك ورتالىقتارىنىڭ بىرىنە اينالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جاعالاۋدى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - ازەربايجان رەسپۋبليكاسى ينۆەستورلارىنىڭ قاتىسۋىمەن «الاكول» ەمدەۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىن سالۋ جوباسى. بۇل جوبا بويىنشا ەكى مەملەكەتتىڭ باسشىلارى 21-قازان كۇنى كەلىسىمگە قول قويدى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇرىلىس ورنىن بەكىتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
اۆتور
ەربول جانات