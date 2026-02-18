تيراناداعى تۋرنيرگە كىمدەر بارادى
استانا. قازاقپارات – 25-اقپان مەن 1-ناۋرىز ارالىعىندا تيرانا قالاسىندا (البانيا) وتەتىن حالىقارالىق تۋرنيرگە قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسى بەلگىلى بولدى.
اتالعان تۋرنيرگە ەركىن كۇرەس بالۋاندارى 9 سالماقتا، گرەك-ريم كۇرەسىنىڭ شەبەرلەرى 10 سالماقتا باق سىناسا، ايەلدەر كۇرەسىنەن قازاقستان قۇراماسىنىڭ بالۋاندارى 8 سالماقتا سىنعا تۇسەدى.
البانيادا ەل نامىسىن قورعايتىن قازاقستان قۇراماسى:
ەركىن كۇرەس
57 كەلىگە دەيىن: ابزال وكەنوۆ
61 كەلىگە دەيىن: مەيرامبەك قارتباي، مەرەي بازاربايەۆ
65 كەلىگە دەيىن: اسىلجان ەسەنگەلدى
70 كەلىگە دەيىن: مايس اليەۆ
74 كەلىگە دەيىن: ەرنۇر نۇرعازى، ەگور انچۋگين
86 كەلىگە دەيىن: بولات ساقايەۆ
92 كەلىگە دەيىن: ازامات داۋلەتبەكوۆ
97 كەلىگە دەيىن: كاميل كۋرۋگليەۆ، ريزابەك ايتمۇحان، نۇرداۋلەت بەكەنوۆ
125 كەلىگە دەيىن: نۇرسۇلتان ازوۆ
گرەك-ريم كۇرەسى
55 كەلىگە دەيىن: مارلان مۇقاشيەۆ، ارسەن جۇما
60 كەلىگە دەيىن: يسحار كۋربايەۆ، ەربول كامالييەۆ، اقجول تۇياقوۆ
63 كەلىگە دەيىن: ەركەبۇلان ارداقوۆ، ەرنۇر فيداحمەتوۆ، باقىتجان قابدىل
67 كەلىگە دەيىن: مەيىرجان شەرماحانبەت، ەرجەت جارلىقاسىن
72 كەلىگە دەيىن: نيكولاي حاپكو، دانيار كالەنوۆ، الماتبەك امانبەك
77 كەلىگە دەيىن: قاھارمان كىسمەتوۆ، مەرەي ءماۋليتقانوۆ
82 كەلىگە دەيىن: دەمەۋ جادرايەۆ، دياس قالەن، ءالمىر تولەبايەۆ
87 كەلىگە دەيىن: يسلام ەۆلويەۆ، شاميل وجايەۆ، باۋىرجان مۋسين
97 كەلىگە دەيىن: يۋسۋف ماتسيەۆ، نۇراسىل امانالى، رايىمبەك تۇرسىن
130 كەلىگە دەيىن: ءالىمحان سىزدىقوۆ، دجوحار ۋزاروۆ، ولجاس سىرلىباي
ايەلدەر كۇرەسى
50 كەلىگە دەيىن: زەينەپ بايانوۆا، مارال تاڭىربەرگەنوۆا
53 كەلىگە دەيىن: اياجان مارقاشيەۆا
55 كەلىگە دەيىن: شۇعىلا ومىربەك، لاۋرا الماعانبەتوۆا
57 كەلىگە دەيىن: نيلۋفار رايموۆا
62 كەلىگە دەيىن: تىنىس دۇبەك
65 كەلىگە دەيىن: ايجان سۋيدۋوۆا
72 كەلىگە دەيىن: ءجاميلا باقبەرگەنوۆا
77 كەلىگە دەيىن: گۇلمارال ەركەبايەۆا.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ەركىن كۇرەستەن قازاقستان قۇراماسىنا جاڭا باس باپكەرى تاعايىندالعانىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور كۇنسۇلتان وتارباي