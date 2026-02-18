ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18 - اقپان 2026

    تيراناداعى تۋرنيرگە كىمدەر بارادى

    استانا. قازاقپارات – 25-اقپان مەن 1-ناۋرىز ارالىعىندا تيرانا قالاسىندا (البانيا) وتەتىن حالىقارالىق تۋرنيرگە قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسى بەلگىلى بولدى.

    Тиранадағы турнирге кімдер барады
    Фото: ҰОК

    اتالعان تۋرنيرگە ەركىن كۇرەس بالۋاندارى 9 سالماقتا، گرەك-ريم كۇرەسىنىڭ شەبەرلەرى 10 سالماقتا باق سىناسا، ايەلدەر كۇرەسىنەن قازاقستان قۇراماسىنىڭ بالۋاندارى 8 سالماقتا سىنعا تۇسەدى.

    البانيادا ەل نامىسىن قورعايتىن قازاقستان قۇراماسى:

    ەركىن كۇرەس

    57 كەلىگە دەيىن: ابزال وكەنوۆ

    61 كەلىگە دەيىن: مەيرامبەك قارتباي، مەرەي بازاربايەۆ

    65 كەلىگە دەيىن: اسىلجان ەسەنگەلدى

    70 كەلىگە دەيىن: مايس اليەۆ

    74 كەلىگە دەيىن: ەرنۇر نۇرعازى، ەگور انچۋگين

    86 كەلىگە دەيىن: بولات ساقايەۆ

    92 كەلىگە دەيىن: ازامات داۋلەتبەكوۆ

    97 كەلىگە دەيىن: كاميل كۋرۋگليەۆ، ريزابەك ايتمۇحان، نۇرداۋلەت بەكەنوۆ

    125 كەلىگە دەيىن: نۇرسۇلتان ازوۆ

    گرەك-ريم كۇرەسى

    55 كەلىگە دەيىن: مارلان مۇقاشيەۆ، ارسەن جۇما

    60 كەلىگە دەيىن: يسحار كۋربايەۆ، ەربول كامالييەۆ، اقجول تۇياقوۆ

    63 كەلىگە دەيىن: ەركەبۇلان ارداقوۆ، ەرنۇر فيداحمەتوۆ، باقىتجان قابدىل

    67 كەلىگە دەيىن: مەيىرجان شەرماحانبەت، ەرجەت جارلىقاسىن

    72 كەلىگە دەيىن: نيكولاي حاپكو، دانيار كالەنوۆ، الماتبەك امانبەك

    77 كەلىگە دەيىن: قاھارمان كىسمەتوۆ، مەرەي ءماۋليتقانوۆ

    82 كەلىگە دەيىن: دەمەۋ جادرايەۆ، دياس قالەن، ءالمىر تولەبايەۆ

    87 كەلىگە دەيىن: يسلام ەۆلويەۆ، شاميل وجايەۆ، باۋىرجان مۋسين

    97 كەلىگە دەيىن: يۋسۋف ماتسيەۆ، نۇراسىل امانالى، رايىمبەك تۇرسىن

    130 كەلىگە دەيىن: ءالىمحان سىزدىقوۆ، دجوحار ۋزاروۆ، ولجاس سىرلىباي

    ايەلدەر كۇرەسى

    50 كەلىگە دەيىن: زەينەپ بايانوۆا، مارال تاڭىربەرگەنوۆا

    53 كەلىگە دەيىن: اياجان مارقاشيەۆا

    55 كەلىگە دەيىن: شۇعىلا ومىربەك، لاۋرا الماعانبەتوۆا

    57 كەلىگە دەيىن: نيلۋفار رايموۆا

    62 كەلىگە دەيىن: تىنىس دۇبەك

    65 كەلىگە دەيىن: ايجان سۋيدۋوۆا

    72 كەلىگە دەيىن: ءجاميلا باقبەرگەنوۆا

    77 كەلىگە دەيىن: گۇلمارال ەركەبايەۆا.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ەركىن كۇرەستەن قازاقستان قۇراماسىنا جاڭا باس باپكەرى تاعايىندالعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    اۆتور كۇنسۇلتان وتارباي

    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
