پۋتين قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى كەلەسى جىلى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
- زور ريزاشىلىقپەن ءسىزدى كەلەسى جىلى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرامىن. دۇرىس ايتتىڭىز، ماسەلە پروتوكولدىق ناقتىلىق جايىندا ەمەس، شىن مانىندە. ءبىز ەڭ جوعارى دەڭگەيدە قۇجاتتاردىڭ جاڭا بۋىنىنا قول قويۋعا جانە ونىڭ دۇرىس ىسكە اسىرىلۋىن باقىلاۋعا ءتيىسپىز. بۇل اسا ماڭىزدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى كەزەگىندە رەسەي باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىن قابىل الدى.
- قازاقستانعا زور ريزاشىلىقپەن كەلەمىن، - دەدى ۆلاديمير پۋتين.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
مەملەكەتتىك شەكارادان وتكەن ساتتەن ماسكەۋ اۋەجايىنا قونعانعا دەيىن رەسەيدىڭ اۋە كەڭىستىگىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ بورتىمەن بىرگە رف قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سۋ-35 ۇشاقتارى قاپتالداسىپ ۇشتى.
ساپار بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ بەيرەسمي پىكىرالماسۋى كەشكى اس ۇستىندە جالعاستى.
پرەزيدەنت «بەلگىسىز جاۋىنگەر بەيىتى» ەسكەرتكىش مەموريالىنا گۇل شوعىن قويىپ، رەسەي فەدەرالدى جينالىسى فەدەراتسيا كەڭەسىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەستى.
سونداي-اق كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەنى تۋرالى جازدىق.