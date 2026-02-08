توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اۋا رايىنا بايلانىستى ەل بويىنشا ەسكەرتۋ جاسادى.
اباي وبلىسىندا تۇندە 15-20, وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 12 گرادۋس ايازعا دەيىن ودان ءارى تومەندەيدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 10-15, وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 18, كۇندىز 8-13, وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 16 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت تومەندەيدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق. وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىك- شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ ەكپىنى 15-20, وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا كەي ۋاقىتتاردا 25 م/س كۇتىلەدى.
كۇندىز اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-18 م/س كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
كۇندىز اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىن، سولتۇستىگىن تۇمان باسادى. وڭتۇستىك-باتىستان، وڭتۇستىكتەن جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا، سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا تۇمان بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان بولادى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20, كەي ۋاقىتتاردا 23 م/س.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- شىعىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. جەل شىعىستان، وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا كۇشى 15-20 م/س.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى. شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كۇشى 15-20 م/س.
تۇندە جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، ەكپىنى 23-28 م/س كۇتىلەدى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20, كۇندىز كەي ۋاقىتتاردا 23-28 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق، كۇتىلەدى. شىعىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س.