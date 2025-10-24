توقايەۆ: «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى وسكەلەڭ ۇرپاق ءۇشىن جاسالعان ۇلكەن قادام
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى پرەزيدەنت رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا ايتتى.
پرەزيدەنت بەس جىلدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا بولىنەتىن قارجى ءۇش ەسە ارتقانىن ايتتى.
- قازاقستان - كونستيتۋتسيا بويىنشا الەۋمەتتىك مەملەكەت. سوندىقتان ءبىز وسى جاۋاپتى، قۇرمەتتى ميسسيانى مىندەتتى تۇردە ورىندايمىز. الەۋمەتتىك ستراتەگيامىز ءتيىمدى، ادىلەتتى بولۋى كەرەك.
«ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. بۇل وسكەلەڭ ۇرپاق ءۇشىن جاسالعان ۇلكەن قادام. ءبىز وزىق ويلى ۇلت بولۋىمىز كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قوعامدا مۇعالىم ماماندىعىنىڭ مارتەبەسى اناعۇرلىم كوتەرىلگەنىن ايتتى.
- باسەكەگە قابىلەتتى ەل بولۋ ءۇشىن، ەڭ الدىمەن، ءبىلىم-عىلىمدى دامىتۋ قاجەت. سوندىقتان بەس جىلدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا بولىنەتىن قارجىنى ءۇش ەسە ارتتىردىق. ۇستازداردىڭ جالاقىسىن ەكى ەسە ۇلعايتتىق. قازىرگى تاڭدا قوعامىمىزدا ءمۇعالىم ماماندىعىنىڭ مارتەبەسى اناعۇرلىم كوتەرىلدى. 1200 جاڭا مەكتەپ اشتىق. سونىڭ ىشىندە «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا كوپتەگەن ءبىلىم ورداسى بوي كوتەردى.
ۇلتتىق عىلىمدى قولداۋعا ءدا مان بەرىپ وتىرمىز. بۇل سالاعا سالىنعان قاراجات بەس جىلدا 5 ەسە ءوستى. شەتەلدىڭ 33 بەدەلدى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ فيليالى اشىلدى.
سونداي-اق ۇلت ساۋلىعىن جاقسارتۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلداندى. 2020 -جىلدان بەرى مەديتسينا سالاسىنا بولىنەتىن قارجى 3 ەسە ارتتى. 927 مەديتسينا نىسانى اشىلدى. ەلىمىزدەگى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75 جاستان استى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى جەتى جىلدا سىرتقى ساۋدا اينالىمى 83 پايىزعا ارتىپ، بۇگىندە 142 ميلليارد دوللار بولعانىن ايتقان ەدى.