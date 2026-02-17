توقايەۆ جاپاروۆتىڭ قىرعىز مەملەكەتتىلىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان شەشىمدەرىن قۋاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قازاق-قىرعىز قارىم-قاتىناسىنىڭ وڭ ديناميكاسىنا توقتالىپ، وعان تۇراقتى ساياسي ديالوگ، ەكى ەل ۇكىمەتتەرى مەن ىسكەر توپتارى اراسىنداعى بەلسەندى ىقپالداستىق سەپتىگىن تيگىزىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
باۋىرلاس ەلدەردىڭ كوشباسشىلارى ساۋدا-ەكونوميكا، كولىك-لوگيستيكا جانە سۋ-ەنەرگەتيكا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قارقىندى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنتتەر دوستىق، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق رۋحىنداعى مەملەكەتارالىق بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋگە بەيىل ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سادىر جاپاروۆقا ەلىمىزدە كونستيتۋتسيالىق رەفورما جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى. بۇل جاڭعىرتۋ مەملەكەتتىڭ قارىشتاپ وركەندەۋىنە نەگىز قالايدى. قىرعىزستان پرەزيدەنتى قازاقستانداعى اۋقىمدى وزگەرىستەردى قولدايتىنىن مالىمدەدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى وڭىرلىك ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى جونىندە ورتاق پىكىردە ەكەنىن جەتكىزدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى بىشكەكتە ش ى ۇ سامميتى مەن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى سەكىلدى ماڭىزدى حالىقارالىق ءىس-شارالاردىڭ تابىستى وتۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سادىر جاپاروۆتىڭ ەل بىرلىگىن ساقتاۋعا، قىرعىز مەملەكەتتىلىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان شەشىمدەرىن قۋاتتادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.