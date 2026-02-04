توقايەۆ پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترىن بيىل قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى
يسلاماباد. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-مينيسترمەن بىرگە بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ ماقساتىندا كۇش جۇمىلدىرۋعا دەن قويا وتىرىپ، حالىقارالىق جانە ايماقتىق ماسەلەلەردى تالقىلاعانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ءبىز الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندە جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىستارعا الاڭداۋشىلىق بىلدىرەمىز. كوپتەگەن وزەكتى تاقىرىپتار بويىنشا ۇستانىمدارىمىز ۇقساس. كەز كەلگەن جانجالدى ديالوگ ارقىلى ديپلوماتيالىق جولمەن شەشۋ قاجەت دەپ سانايمىز. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ جارعىسى جانە حالىقارالىق قۇقىق نورمالارى قاتاڭ ساقتالۋعا جانە ءسوزسىز باسىمدىققا يە بولۋعا ءتيىس. قازىرگى گەوساياسي جاعدايدا كوپجاقتى ۇيىمدار اياسىندا ءوزارا قولداۋ كورسەتۋ جانە كونسۋلتاتسيالار وتكىزۋ اسا ماڭىزدى. پاكىستان قازاقستاننىڭ ازياداعى ءوزارا ىقپالداستىق جانە سەنىم شارالارى كەڭەسى اياسىنداعى باستامالارىن ۇنەمى قولداپ كەلەدى. ءبىز بۇعان ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز. سونىمەن قاتار الەمدە بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ورناتۋ جولىندا ناقتى قادامداردى تالقىلادىق. وسى ورايدا، بۇگىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بىتىمگەرشىلىك ميسسيالارىنا بىرلەسىپ قاتىسۋ جونىندەگى ۇكىمەتارالىق مەموراندۋمعا قول قويىلدى. بۇل قۇجات حالىقارالىق بىتىمگەرشىلىك قىزمەتى بويىنشا ارىپتەستىگىمىزدى ودان ءارى كەڭەيتۋگە جول اشادى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى ساپار ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتا تۇسەتىنى انىق.
- بۇگىن ورناتىلعان ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىز بەن قول جەتكىزگەن ۋاعدالاستىقتارىمىز ەكى ەلدىڭ يگىلىگى ءۇشىن قىزمەت ەتەتىنىنە كامىل سەنەمىن. باۋىرلاس حالىقتارىمىزدىڭ دوستىعى بەرىك، باياندى بولىپ، بولاشاققا جالعاسا بەرسىن. مەنىڭ باۋىرىم، ءقادىرلى پاكىستان پرەمەر- ءمينيسترى شاحباز شاريف مىرزانىڭ بيىل قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋىن اسىعا كۇتەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن پاكىستان عىلىم جانە ءبىلىم سالاسىنداعى بايلانىستى ودان ءارى دامىتۋعا ۋاعدالاسقانىن جازدىق.