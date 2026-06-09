تۋريزمدى دامىتۋ: ارقالىق، ءۇرجار، بالقاش اۋەجايلارىنا رەيس ۇشىرىلا باستادى
استانا. KAZINFORM - كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ جاڭا تۋريستىك ماۋسىم قارساڭىندا ەل اۋەجايلارىنىڭ جاي-كۇيىن باياندادى.
پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى كۋرورتتىق ايماقتارىندا جاڭا اۋەجايلار سالىنىپ جاتىر.
- ارقالىق قالاسىنىڭ اۋەجايى قالپىنا كەلتىرىلۋدە. بالقاش اۋەجايى كۇردەلى جوڭدەۋدەن ءوتىپ، تۋريستەردى قابىلداپ جاتىر. ءۇرجار اۋەجايى جۇمىس ىستەپ تۇر، بيىل ونداعى تەرمينالدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى باستالدى،-دەدى كولىك ءمينيسترى ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
جىل سوڭىنا دەيىن اۋە پاركىنە تاعى 6 ۇشاق قوسىلادى. ال 2030 -جىلعا قاراي ۇشاقتار سانى 160 قا جەتەدى.
- ىشكى اۋە رەيستەرى وڭىرلەر اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى. جازعى ماۋسىمدا الاكولگە (ءۇشارال، ءۇرجار)، بالقاشقا، تۇركىستانعا، بۋرابايعا (كوكشەتاۋ) جانە كاسپي تەڭىزىنە (اقتاۋ) اۆيامارشرۋتتار بويىنشا رەيستەر ورىندالۋدا. جازعى كەزەڭدە اتالعان باعىتتار بويىنشا اپتاسىنا 45 رەيس ورىندالىپ ءجۇر، - دەدى ن. ساۋرانبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ تۋريستىك ورىندارىنا اپاراتىن جولدار جوندەۋدەن ءوتىپ جاتىر. بيىل الماتى-وسكەمەن جولىنداعى جۇمىستار اياقتالىپ، جول ءجۇرۋ ۋاقىتى 4 ساعاتقا قىسقارعان.
وعان قوسا، قازاقستاننىڭ 124 ۆوكزالى جاڭعىرتۋدان ءوتىپ، جاڭادان سالىنىپ جاتىر. قازىر كوكشەتاۋ، بۋراباي كۋرورتى، قونايەۆ، كوكتۋما، اقشي، مانكەنت، جانە بالقاش-2 ۆوكزالدارىندا جۇمىستار اياقتالدى.
سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ەلدەگى تۋريستىك باعىتتارعا قوسىمشا 15 پويىز جۇرە باستايدى.