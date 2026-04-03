تۋريزم سالاسى دامىپ كەلەدى: 2025-جىلى ەلىمىزدە نەگىزگى كورسەتكىشتەر بويىنشا وڭ ءوسىم تىركەلدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ تۋريزم سالاسى نەگىزگى كورسەتكىشتەر بويىنشا تۇراقتى ءوسىم كورسەتتى. ەل ىشىندە ساياحاتتاۋشىلار سانى دا، شەتەلدەن كەلەتىن تۋريستەر اعىنى دا ارتتى. سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيا مەن بيزنەس كىرىستەرى دە ەداۋىر كوبەيدى.
اتاپ ايتقاندا، ورنالاستىرۋ ورىندارىندا توقتاعان ىشكى تۋريستەر سانى 10,1 ميلليون ادامعا جەتىپ، 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 1 ميلليونعا ارتتى. شەتەلدىك قوناقتاردىڭ دا قىزىعۋشىلىعى ءوسىپ كەلەدى: قوناق ءۇي قىزمەتىن پايدالانعان تۋريستەر سانى 1,4 ميلليون ادامدى قۇراپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 132,3 مىڭعا كوبەيدى.
جالپى، 2025-جىلى قازاقستانعا ءتۇرلى تۋريستىك ماقساتپەن (جۇمىس ىستەۋ نەمەسە تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن كەلگەندەردى ەسەپتەمەگەندە) 15,7 ميلليون شەتەل ازاماتى كەلدى. ونىڭ ىشىندە 11,1 ميلليون ادام تۋريست رەتىندە تىركەلدى. بۇل كورسەتكىش تە وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا جوعارى.
سالانىڭ ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى دە ارتىپ كەلەدى. ورنالاستىرۋ ورىندارى، دەمالىس بازالارى مەن قوناق ۇيلەردىڭ جالپى كىرىسى 350,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، ءبىر جىلدا 50,8 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايدى. تۋريستىك ينفراقۇرىلىم كەڭەيىپ، ورنالاستىرۋ نىساندارىنىڭ سانى 4482 گە جەتتى. ءبىر مەزەتتە قابىلداۋ مۇمكىندىگى 233 مىڭنان استام توسەك-ورىندى قۇرادى.
ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك تە كۇشەيدى. 2025-جىلى تۋريزم سالاسىنا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 32,6 پايىزعا ءوسىپ، 1256,9 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى (2024-جىلى - 947,6 ميلليارد تەڭگە).
جالپى كورسەتكىشتەردىڭ ارتۋى تۋريزم سالاسىنىڭ جۇيەلى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن جانە قازاقستاننىڭ ىشكى ءارى شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن تارتىمدىلىعى كۇشەيىپ وتىرعانىن ايعاقتايدى.
