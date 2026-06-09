تۋريزم سالاسىندا 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتىلدى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم سالاسىنىڭ ەل ەكونوميكاسىنا قوسقان ۇلەسى 5 تريلليون تەڭگە دەڭگەيىندە. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- بۇگىندە سالادا 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتىلعان. سالىق تۇسىمدەرىنىڭ كولەمى %18 عا ارتىپ، 630 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. شەتەلدىك تۋريستەردىڭ شىعىندارى 2,9 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. تۋريزم سالاسىنا تارتىلعان ينۆەستيتسيالار كولەمى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %33عا ءوسىپ، 1,3 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى. سالانىڭ ەل ەكونوميكاسىنا قوسقان ۇلەسى 5 تريلليون تەڭگە دەڭگەيىندە،- دەدى ە. مىرزابوسىنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سالانى ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا ناۋرىز ايىندا زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر قابىلداندى. اتاپ ايتقاندا، تۋريستىك اۆتوبۋستار ءۇشىن «جاسىل ءدالىز» تەتىگى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل ۇيىمداستىرىلعان تۋريستىك توپتاردىڭ مەملەكەتتىك شەكارادان ءوتۋ ۋاقىتىن ەداۋىر قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ۆيزيت-ورتالىق ۇعىمى زاڭنامالىق تۇرعىدان بەكىتىلىپ، ولاردى قۇرۋ مەن جۇمىس ىستەۋدىڭ نەگىزگى تالاپتارى ايقىندالدى. تۋريستىك قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا گيدتەردىڭ، ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ جانە تۋريزم نۇسقاۋشىلارىنىڭ قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ قاعيدالارى بەكىتىلەتىن بولادى. سونىمەن قاتار، 18 جاسقا دەيىنگى بالالار ءۇشىن ۇلتتىق پاركتەرگە تەگىن كىرۋ ەنگىزىلدى. بۇل شارا ىشكى تۋريزم مەن ەكولوگيالىق دەمالىستىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرادى. سونىمەن قاتار كانيكۋل كەزىندە بالالاردىڭ بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەدى مينيستر.