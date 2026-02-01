تەرىڭىز ءجيى قىشي ما؟ - باۋىرىڭىزدى تەكسەرتكەنىڭىز ءجون
استانا. قازاقپارات - تەرىنىڭ قىشۋى ءاردايىم بورتپە نەمەسە جاراعا بايلانىستى بولا بەرمەيدى. كوزگە ساۋ كورىنەتىن تەرىنىڭ قاتتى قىشۋى باۋىرداعى ماسەلەلەرگە نەمەسە سۋىقتىڭ اسەرىنە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى بريتاندىق جالپى تاجىريبەلىك دارىگەر فيليپپا كەي Daily Mail باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قىشىنۋدىڭ ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن سەبىنىڭ ءبىرى - اللەرگيا. ول تاعام ونىمدەرىنە دە، قورشاعان ورتا فاكتورلارىنا دا بايلانىستى بولۋى ىقتيمال. سونىمەن قاتار نيكەل دە وسىعان ۇقساس رەاكتسيا تۋدىرۋى مۇمكىن. بۇل مەتالل سابىن، كوسمەتيكا، ءاتىر جانە تۇرمىستىق حيميا ونىمدەرىنىڭ قۇرامىندا ءجيى كەزدەسەدى.
دارىگەر سيرەك بولسا دا، تەرى قىشىنۋى باۋىر قىزمەتىنىڭ بۇزىلۋىن ءبىلدىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. ەگەر باۋىر اعزادان ۋىتتى زاتتاردى تولىق شىعارا الماسا، ولار جينالىپ، تەرىدەگى جۇيكە ۇشتارىن تىتىركەندىرەدى. مۇنداي جاعدايلار، ادەتتە، اۋرۋدىڭ كەش كەزەڭدەرىندە بايقالادى جانە قاتتى شارشاۋ، تەرى مەن كوزدىڭ سارعايۋى سياقتى قوسىمشا بەلگىلەرمەن قاتار جۇرەدى.
سونداي-اق قىشىنۋعا ايازدى اۋا رايى مەن تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت وزگەرۋى دە اسەر ەتەدى. سۋىقتا تەرى ءوزىنىڭ تابيعي قورعانىش مايلارى مەن ىلعالىن جوعالتىپ، قۇرعايدى ءارى تىتىركەنەدى. ال جىلى ۇيگە كىرگەندە قاتتى جىلىتۋ جۇيەلەرى بۇل اسەردى كۇشەيتە تۇسەدى. بۇعان قوسا، قىستا ءجيى قابىلداناتىن ىستىق ۆاننا مەن دۋش تەرىنى ودان ءارى سۋسىزداندىرىپ، قىشىنۋدى ارتتىرادى.
تەرىنىڭ جاي- كۇيىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن دارىگەر قالىڭ ءارى نارلەندىرەتىن ىلعالداندىرعىش كرەمدەردى قولدانۋعا كەڭەس بەرەدى. ولار تەرىنىڭ قورعانىش قاباتىن قالپىنا كەلتىرىپ، ىلعالدى ۇزاق ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.