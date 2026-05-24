تۋريست تارتۋ ءۇشىن ەسەگىن زەبرا قىلىپ بوياپ قويعان تۇرعىن جۇرتتى تاڭعالدىردى
استانا. قازاقپارات - الماتى وبلىسىنداعى تۇرگەن شاتقالىندا جول بويىندا جايىلىپ جۇرگەن زەبراعا ۇقساس ەكى جانۋاردىڭ ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭىنەن تارادى.
كادرلار جەلى قولدانۋشىلارى اراسىندا قىزۋ تالقىلانىپ، كوپشىلىك بۇل وڭىردە زەبرانىڭ قايدان جۇرگەنىنە تاڭعالدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ۆيدەو اۆتورىنىڭ ايتۋىنشا، ول تۇرگەن ماڭىندا جولدان جۇگىرىپ وتكەن ەكى «زەبرانى» كورىپ، قاتتى تاڭ قالعان.
«تۇرگەن ماڭىندا جولدان ءوتىپ بارا جاتقان ەكى زەبرانى كوردىم. تاڭدانىسىمدا شەك بولمادى»، - دەيدى ول.
الايدا كەيىن الماتى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل جانۋارلاردىڭ شىن مانىندە زەبرا ەمەس ەكەنىن حابارلادى. تۇرگەن شاتقالىنداعى اسى ۇستىرتىنە اپاراتىن جول بويىندا جۇرگەن جانۋارلاردىڭ يەسى انىقتالعان.
جانۋار يەسىنىڭ سوزىنشە، ول دەمالىس ايماعىنا تۋريستەردى تارتۋ ماقساتىندا اق ەسەكتەردى بوياپ، ۋاقىتشا زەبراعا ۇقساتىپ قويعان.
پوليتسيانىڭ الدىن الا مالىمەتى بويىنشا، جانۋارلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ تونبەگەن. دەگەنمەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى بۇل جاعدايعا قۇقىقتىق باعا بەرۋ جانە جانۋارلارعا قاتىستى تالاپتاردىڭ ساقتالعان-ساقتالماعانىن انىقتاۋ ءۇشىن تەكسەرىس جۇرگىزىپ جاتىر.