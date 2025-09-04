تۇرىكمەنستاننان گازدى نەلىكتەن جۇيەلى تۇردە ساتىپ الا الماي وتىرمىز
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا پالاتا سپيكەرى ماۋلەن اشىمبايەۆ تۇرىكمەنستاننان گاز ساتىپ الۋ ماسەلەسىنە توقتالدى.
- تۇرىكمەنستان وڭىردە، جالپى الەمدىك دەڭگەيدە گاز وندىرەتىن ۇلكەن مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى دەسەك بولادى. قازىر ءوزىمىزدىڭ گاز قورلارىمىزدى دامىتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. ءبىراق، گازدىڭ جەتكىلىكسىزدىگى بايقالىپ قالادى. سوندىقتان تۇرىكمەنستان تاراپىمەن گاز ساتىپ الۋعا بايلانىستى كەلىسسوزدەر ءجۇرىپ جاتىر. سوعان بايلانىستى الداعى ۋاقىتتا ناقتى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزەسىزدەر مە؟ وسىنداي كەلىسسوزدەر اياسىنداعى ەڭ نەگىزگى تۇيتكىلدەر قاي باعىتتا؟ نەگە ءبىز كورشى مەملەكەتتەن گازدى جۇيەلى تۇردە ساتىپ الا الماي وتىرمىز؟ نەگىزگى سەبەبى نە؟ - دەپ سۇرادى سەنات سپيكەرى ماۋلەن اشىمبايەۆ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك قۋانتىروۆتان.
وسى ورايدا مينيستر ورىنباسارى قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىندا گاز سالاسىنداعى باستى ماسەلەنى اتادى.
- گاز سالاسىنداعى ۇلكەن سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ءبىرى - تۇرىكمەنستان. بىزگە گاز كەن ورىندارىمىزدان عانا ەمەس، تۇرىكمەنستاننان دا كەرەك. اسىرەسە، باتىس قازاقستان، ماڭعىستاۋ وبلىستار مەن وڭتۇستىك ايماقتارعا. سول سەبەپتى قازىر «QazaqGaz» كومپانياسى تۇرىكمەنستاننىڭ «تۇرىكمەن گاز» مەملەكەتتىك كونسەرنىمەن جۇمىس ىستەپ جاتىر. سەبەبى ءوزىمىزدىڭ گاز جەتكىلىكسىز. تۇرىكمەنستانمەن ينۆەستيسيالاردى ءوزارا كوتەرمەلەۋ جانە قورعاۋ تۋرالى كەلىسىم بولمادى. اتالعان كەلىسىم گاز سالاسىنداعى ماسەلەلەردى شەشۋگە ارنالعان، - دەدى الىبەك قۋانتىروۆ.