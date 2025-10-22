تۇرمىستىق كرەديتتىڭ ەڭ جوعارى جىلدىق مولشەرلەمەسى 40 پايىزعا ءتۇسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا تۇتىنۋ نەسيەسىن ارزانداتۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاساتىنىن ءمالىم ەتتى.
- قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەر بويىنشا شەكتى جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسى 56 پايىزدان 46 پايىزعا دەيىن تومەندەتتىك. ەندى ونى 40 پايىزعا دەيىن ودان ءارى تومەندەتۋ قاجەتتىلىگى قوسىمشا قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
ۇلتتىق بانك باسشىسى 2026-جىلدىڭ 1-ساۋىرىنەن باستاپ بانكتەر جەكە تۇلعالاردىڭ پورتفەلى ەسەبىنەن 2 پايىز مولشەرىندە قوسىمشا بۋفەر جاساۋعا مىندەتتەلەتىنىن ايتتى.
- ول 460 ميلليارد تەڭگەدەن استام سومانى قۇرايدى. وسىلايشا، بانكتەردىڭ بولشەك نەسيە پورتفەلىن كۇرت ۇلعايتۋعا دەگەن ىنتاسى ازايادى. بۇل باسقا شارالارمەن بىرگە بانكتەردى كورپوراتيۆتىك سەگمەنتتى نەعۇرلىم كوبىرەك نەسيەلەۋگە ىنتالاندىرادى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسى قابىلداندى.