تۇركىستاندا تۇسىرىلگەن حالىقارالىق تەلەجوبا 100 ميلليوننان اسا قارالىم جيناعان
تۇركىستان. KAZINFORM - بىلتىر تۇركىستان وبلىسىندا بەلگىلى ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن اتقارۋشى پروديۋسەرلىك ەتەتىن «Voice Beyond Horizon» حالىقارالىق مۋزىكالىق شوۋىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالعان بولاتىن، دەپ حابارلايدى وبلىس اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جوباعا قازاقستانمەن قاتار قىتاي، قىرعىزستان، يتاليا، مالايزيا جانە سەربيا ەلدەرىنىڭ انشىلەرى قاتىسىپ جاتىر. ولار ءوڭىردىڭ باستى مادەني-تۋريستىك نىساندارىندا ءتۇسىرىلىم جۇرگىزدى. ءار ەلدەن كەلگەن ونەرپازداردى حالىقارالىق ساراپشىلار باعالايدى.
«Voice Beyond Horizon» - ديماش قۇدايبەرگەن مەن قىتايلىق «Hunan Broadcasting System» مەديا حولدينگىنىڭ بىرلەسكەن جوباسى. بۇل باستاماعا قازاقستاننىڭ تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى، «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قولداۋ كورسەتىپ وتىر.
قىتايلىق «Hunan TV» تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇركىستان قالاسىندا تۇسىرىلگەن حالىقارالىق تەلەجوبا ءبىر تاۋلىكتە 102 ميلليون قارالىم جيناعان. اتالعان باعدارلاما - ايماقتىق سپۋتنيكتىك ارنالار اراسىندا كوش باستاپ، «KuYun» جانە «Huanwang» پلاتفورمالارىندا دا جوعارى رەيتينگكە شىققان. ءتۇسىرىلىم اياسىندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاريحي جانە تۋريستىك ورىندارى كورسەتىلگەن.
تۇركىستاننان باستالعان جوبا ماڭعىستاۋ، الماتى جانە اقمولا وبلىستارىندا ءتۇسىرىلىپ، شەشۋشى فينالى استانا قالاسىندا وتەدى.