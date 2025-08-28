تۇركىستاندا مەديتسينا قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانعان تۇرعىن قاماۋعا الىندى
تۇركىستان. KAZINFORM - كۇدىكتىگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
تۇركىستان قالاسىندا شاقىرتۋعا بارعان مەديتسينا قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بۇگىندە كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ اباقتىسىنا قامالدى.
تۇركىستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ ناتيجەسىمەن زاڭدى شەشىم قابىلداناتىن بولادى.
- پوليتسيا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا قۇقىققا قايشى ارەكەتتەر ءۇشىن جازانىڭ بۇلتارتپاستىعى قامتاماسىز ەتىلەتىنىن اتاپ كورسەتەدى. قىلمىستىق ءىس پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا قارجىلىق پيراميدا قۇرعاندار سوتتالعانىن جازعان بولاتىنبىز.