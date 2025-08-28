ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:59, 28 - تامىز 2025

    تۇركىستاندا مەديتسينا قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانعان تۇرعىن قاماۋعا الىندى

    تۇركىستان. KAZINFORM - كۇدىكتىگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

    Атырау мұнай өңдеу зауытының бұрынғы бас директоры қамауға алынды
    Фото: gov.kz

    تۇركىستان قالاسىندا شاقىرتۋعا بارعان مەديتسينا قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بۇگىندە كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ اباقتىسىنا قامالدى.

    تۇركىستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ ناتيجەسىمەن زاڭدى شەشىم قابىلداناتىن بولادى.

    - پوليتسيا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا قۇقىققا قايشى ارەكەتتەر ءۇشىن جازانىڭ بۇلتارتپاستىعى قامتاماسىز ەتىلەتىنىن اتاپ كورسەتەدى. قىلمىستىق ءىس پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.

    ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا قارجىلىق پيراميدا قۇرعاندار سوتتالعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
