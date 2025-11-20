تۇركىستاندا ارحەولوگيا ەسكەرتكىشتەرى رەزەرۆاتىن قۇرۋ جانە ۇستاۋ ءتارتىبى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىندا ارحەولوگيا ەسكەرتكىشتەرىن ساقتاۋ جانە ولاردىڭ ءتۇپنۇسقالىق كەلبەتىن قورعاۋ ماقساتىندا رەزەرۆات قۇرۋ مەن ونى ۇستاۋدىڭ جاڭا قاعيدالارى ازىرلەندى.
قۇجات «تۇركىستان قالاسىنىڭ ەرەكشە مارتەبەسى تۋرالى» زاڭعا سايكەس قابىلدانىپ، تاريحي-مادەني مۇرا نىساندارىن قورعاۋدىڭ ءبىرىڭعاي ءتارتىبىن ايقىندايدى.
اتاپ ايتقاندا، جاڭا قاعيدالاردا ارحەولوگيا ەسكەرتكىشتەرى - كونە قونىستار، قالاشىقتار، قۇرىلىستاردىڭ قالدىقتارى، قورىمدار، وبالار، پەتروگليفتەر، تاس مۇسىندەر جانە ادامزاتتىڭ كونە مادەنيەتىنە قاتىستى وزگە دە نىساندار دەپ كورسەتىلگەن. سونداي-اق ەسكەرتكىشتەردى پايدالانۋشىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى مەن جەكە ارحەولوگيالىق نىسانداردىڭ انىقتاماسى ناقتىلانعان.
سونىمەن قاتار قۇجاتقا سايكەس، ارحەولوگيا ەسكەرتكىشتەرى رەزەرۆاتى - تۇركىستان قالاسىنىڭ تاريحي- مادەني مۇراسىنىڭ ەڭ وسال بولىگىن ساقتاۋعا باعىتتالعان ارنايى قورعالاتىن اۋماق رەتىندە ايقىندالدى. رەزەرۆاتتى قۇرۋ تۋرالى شەشىمدى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان قابىلدايدى.
- رەزەرۆاتقا ەنگىزىلۋى ءۇشىن ەسكەرتكىش رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىنىڭ مەملەكەتتىك تىزىمىندە بولۋى ءتيىس. ال ەسكەرتكىش تولىق جويىلعان جاعدايدا، ونى رەزەرۆات قۇرامىنان شىعارۋ سول ورگاننىڭ شەشىمىمەن جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
قاعيدادا رەزەرۆات اۋماعىندا جۇرگىزىلەتىن جۇمىستارعا قويىلاتىن تالاپتار دا ناقتى بەلگىلەنگەن.
- ەسكەرتكىشتەردىڭ ماتەريالدارىنا، تاريحي كەلبەتىنە نەمەسە تابيعي لاندشافتقا زيان كەلتىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەتتەرگە تىيىم سالىنادى. پايدالانۋشى رەزەرۆاتتىڭ جاي-كۇيىن تۇراقتى باقىلاپ، پروفيلاكتيكالىق كۇتىم جۇرگىزۋگە مىندەتتى، - دەپ ايقىندالعان قۇجاتتا.
وعان قوسا، تۇركىستان قالاسىنىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانى تاريحي- مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن انىقتاۋ، ەسەپكە الۋ، ساقتاۋ، زەرتتەۋ جانە مونيتورينگ جۇرگىزۋ جۇمىستارىن قامتاماسىز ەتەتىن بولادى. ال ارحەولوگيالىق جانە عىلىمي- رەستاۆراتسيالىق جۇمىستار تەك ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ كەلىسىمىمەن اتقارىلادى.
قۇجاتتىڭ قابىلدانۋى تۇركىستان قالاسىنىڭ باي تاريحي مۇراسىن قورعاۋ جانە ونى كەلەشەك ۇرپاققا جەتكىزۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى رەتىندە باعالانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىنداعى ارحەولوگيالىق ەسكەرتكىشتەر ماقتا القابىنىڭ استىندا ءبۇلىنىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن الكەي مارعۇلان اتىنداعى ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ بازاسىندا ۇلتتىق ارحەولوگيالىق قىزمەت قۇرىلاتىنىن جازعانبىز.