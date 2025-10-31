تۇركىستاندا اشىلعان Woosong ۋنيۆەرسيتەتىندە قانداي ماماندار دايارلانادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Woosong ءبىلىم بەرۋ قورى قامقورشىلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى كيم سونگ كەنگتى قابىلدادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستاندا Woosong ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ الەمدىك ءبىلىم بەرۋ تالاپتارىنا ساي كەلەتىن فيليالىن اشقانى ءۇشىن كيم سونگ كەنگكە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت فيليالدىڭ اشىلۋى ءبىلىم بەرۋ عانا ەمەس، قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا حالىقتارىن مادەني جاقىنداستىرۋ تۇرعىسىنان ەرەكشە مانگە يە جوبا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كيم سونگ كەنگ ازياعا، سونداي-اق الەمگە بەلگىلى ءبىلىم جانە عىلىم ۇزدىكتەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن Woosong University قازاقستاننىڭ زياتكەرلىك الەۋەتىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن جەتكىزدى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ادام كاپيتالىن دامىتۋ، ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت سالالارىندا بىلىكتىلىگى جوعارى ينجەنەرلەر، سۇرانىسقا يە ماماندار دايارلاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ م ي ف ي رەكتورى ۆلاديمير شيەۆچەنكومەن كەزدەستى.