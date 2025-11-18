تۇركىستان وبلىسىنداعى 12 ادامنىڭ قازاسى: ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا تۇركىستان وبلىسىنداعى ورتكە بايلانىستى ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى انىقتالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتىڭ توراعالىعىمەن قۇرىلعان كوميسسيا قۇرامىنا توتەنشە جاعدايلار، ىشكى ىستەر، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىكتەرىنىڭ، تۇركىستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسشىلىعى ەنگىزىلدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانى العاباس اۋىلىنداعى جەكە ۇيدە بولعان ءورتتىڭ سەبەپتەرىن تەرگەۋ جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلدى. پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتىڭ توراعالىعىمەن قۇرىلعان كوميسسيا قۇرامىنا توتەنشە جاعدايلار، ىشكى ىستەر، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىكتەرىنىڭ، تۇركىستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسشىلىعى ەنگىزىلدى. زارداپ شەككەندەر مەن قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا بارلىق قاجەتتى مەديتسينالىق جانە پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتىلەدى. اكىمدىككە ءورت سالدارىنان قازا تاپقانداردى جەرلەۋدى ۇيىمداستىرۋعا جاردەمدەسۋ تاپسىرىلدى. تەرگەۋ قورىتىندىسى بويىنشا قوسىمشا شەشىمدەر قابىلداناتىن بولادى. كوميسسيانىڭ جۇمىسى ەرەكشە باقىلاۋدا، - دەلىنگەن رەسمي اقپاراتتا.
ەسكە سالساق، تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا ەكى قاباتتى جەكە تۇرعىن ءۇي ورتەنىپ، 12 ادام مەرت بولدى. ونىڭ 9 ى بالا.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءورت سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتىپ، ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.
ق ر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا ءورت شىققان ۇيدە ەكى وتباسى، اتا-انالارى مەن بالالارى تۇرعانىن حابارلادى.