    14:08, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    تۇركىستان وبلىسىندا زاڭسىز التىن وندىرگەن توپ ۇستالدى

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى سوزاق اۋدانىندا التىن قۇرامدى ۋچاسكەلەرىن ءوز بەتىنشە يگەرۋمەن اينالىسقان تۇلعالار توبى انىقتالدى.

    Карьер, добыча ископаемых
    Фото: freepik.com

    وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرۋ بارىسىندا 12 تۇلعا رۇقسات قۇجاتتارىنسىز، ەكولوگيالىق زاڭنامانى جانە وندىرىستىك قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ، شامامەن 451 گرامم التىندى زاڭسىز وندىرگەنى بەلگىلى بولدى.

    - اتالعان فاكتىلەر بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 295-1-بابى 1 جانە 3-بولىكتەرىندە كوزدەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىق بەلگىلەرىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. كۇدىكتى تۇلعالارعا قاتىستى قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ، 5 كۇدىكتىگە قاتىستى ءۇيقاماق تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا تاراتقان اقپاراتتا.

    ۆەدومستۆو وكىلدەرى زاڭسىز پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ ەكولوگياعا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەتىنىن، مەملەكەتتىڭ ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان كەلتىرەتىنىن جانە قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەلەتىنىن ەسكەرتەدى.

    بۇدان بۇرىن ش ق و-دا ەكى جىل بويى زاڭسىز التىن وندىرگەندەر ۇستالعانىن جازعان ەدىك.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
