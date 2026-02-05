تۇركىستان وبلىسىندا زاڭسىز التىن وندىرگەن توپ ۇستالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى سوزاق اۋدانىندا التىن قۇرامدى ۋچاسكەلەرىن ءوز بەتىنشە يگەرۋمەن اينالىسقان تۇلعالار توبى انىقتالدى.
وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرۋ بارىسىندا 12 تۇلعا رۇقسات قۇجاتتارىنسىز، ەكولوگيالىق زاڭنامانى جانە وندىرىستىك قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ، شامامەن 451 گرامم التىندى زاڭسىز وندىرگەنى بەلگىلى بولدى.
- اتالعان فاكتىلەر بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 295-1-بابى 1 جانە 3-بولىكتەرىندە كوزدەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىق بەلگىلەرىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. كۇدىكتى تۇلعالارعا قاتىستى قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ، 5 كۇدىكتىگە قاتىستى ءۇيقاماق تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا تاراتقان اقپاراتتا.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى زاڭسىز پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ ەكولوگياعا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەتىنىن، مەملەكەتتىڭ ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان كەلتىرەتىنىن جانە قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەلەتىنىن ەسكەرتەدى.
بۇدان بۇرىن ش ق و-دا ەكى جىل بويى زاڭسىز التىن وندىرگەندەر ۇستالعانىن جازعان ەدىك.