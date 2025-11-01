تۇركيادا قوناق ۇيدەگى ءورت ءىسى بويىنشا 11 ادام ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا كارتالكايا تاۋ شاڭعىسى كۋرورتىنداعى Grand Kartal قوناق ۇيىندە بولعان ءورت ءىسى بويىنشا ۇكىم شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وسى جىلدىڭ باسىندا تۇركيانىڭ بولۋ پروۆينتسياسىنداعى Grand Kartal قوناق ۇيىندەگى ورتتەن 78 ادام قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى، ولاردىڭ باسىم بولىگى بالالار. ءورت كەزىندە قوناق ۇيدە بارلىعى 238 ادام بولعان. ولاردىڭ 130 دان استامى زارداپ شەكتى.
ۇزاق تەرگەۋدەن كەيىن بولۋ پروۆينتسياسىنىڭ اسا اۋىر قىلمىس بويىنشا ءبىرىنشى سوتى 11 ادامدى كىنالى دەپ تاۋىپ، ولاردى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا ۇكىم شىعاردى. بۇل رەتتە سوت قانداي دا ءبىر جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلاردى قولدانۋدان باس تارتتى جانە جازا مەرزىمى بويىنشا ەشقانداي جەڭىلدىك جاساعان جوق.
سوتتالعانداردىڭ اراسىندا قوناق ءۇي يەسى حاليت ەرگيۋلدىڭ ءوزى، ونىڭ جۇبايى ەمينە ەرگيۋل، ولاردىڭ قىزدارى ەليف اراس جانە دجەيدا حادجيبەكيروگلۋ، قوناق ءۇي يەسىنىڭ كۇيەۋ بالاسى ەمير اراس، قوناق ءۇي باسقارۋشىسى زەكي يىلماز جانە Gazelle قوناق ءۇيىنىڭ باس مەنەدجەرى احمەت دەمير بار. ولار ورتتەن قازا تاپقان 34 بالا مەن 44 ەرەسەك ادامنىڭ ولىمىنە كىنالى دەپ تانىلدى.
تەرگەۋ بارىسىندا 32-ايىپتالۋشىنىڭ 19 ى قاماۋدا بولدى، قالعاندارى ەشقايدا كەتپەۋ تۋرالى قولحات جازدى. ۇكىم جاريالانعاننان كەيىن بۇرىن بوستاندىقتا بولعان ەكى ادام سوت زالىندا قاماۋعا الىندى.
سوڭعى تىڭداۋدا سوتتالۋشىلار بولعان وقيعا ءۇشىن جاۋاپ بەرمەيتىنىن جانە ءورت جازاتايىم وقيعانىڭ سالدارىنان بولعانىن ايتىپ، بارلىق ايىپتاۋدى جوققا شىعاردى.
ءبىراق سوت بۇل قايعىلى وقيعا ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزۋدىڭ جانە ونداعان ازاماتتىڭ ولىمىنە اكەپ سوقتىرعان قوناق ءۇي باسشىلىعىنىڭ نەمقۇرايلىلىعىنىڭ ناتيجەسى دەپ سانادى.
سوتتىڭ بۇل شەشىمى تۇركياداعى ادامداردىڭ جاپپاي ولىمىنە، سونىڭ ىشىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن بۇزۋعا بايلانىستى ىستەرگە قاتىستى ەڭ قاتاڭ ۇكىمدەردىڭ ءبىرى بولدى.
بۇعان دەيىن وسى جىلدىڭ 21-قاڭتارىندا تۇركيانىڭ بولۋ پروۆينتسياسىنداعى كارتالكايا تاۋ شاڭعى كۋرورتىنداعى قوناقۇيدە ءىرى ءورت شىققانىن جازعان بولاتىنبىز.
كەيىنىرەك تۇركياداعى Grand Kartal قوناق ۇيىندەگى ءورتتىڭ ناقتى سەبەبى بەلگىلى بولدى.
تەرگەۋدىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرى اياقتالعاننان كەيىن 13 كۇدىكتىگە 1998 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ قاۋپى ءتوندى.
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان بولۋ قالاسىنداعى كارتالكايا تاۋ-شاڭعىسى كۋرورتىندا ورتتەن قازا تاپقان گيۋلتەكين وتباسىن جەرلەۋ راسىمىنە قاتىستى.
مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.
تۇركيا بولۋ تراگەدياسىنان كەيىن ازا تۇتۋ كۇنىن جاريالادى.