تۇركيادا قازاقستان ازاماتى قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - تۇركيادا قازاقستان ازاماتى قازا تاپتى. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى وكىلى قايعىلى وقيعاعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 15-ماۋسىمدا انتاليادا بولعان جول اپاتى سالدارىنان قازاقستان ازاماتى قازا تاپقان.
«قازاقستاننىڭ انتالياداعى باس كونسۋلدىعى قۇجاتتاردى راسىمدەۋگە كومەكتەسىپ، جەرگىلىكتى ورگاندارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساپ، كونسۋلدىق-قۇقىقتىق جاردەم كورسەتتى. قازا تاپقان ازاماتتىڭ سۇيەگى 17-ماۋسىمدا قازاقستانعا جەتكىزىلدى. رەپاترياتسيا جۇمىس بەرۋشىنىڭ جانە سەرىكتەس ۇيىمداردىڭ قارجىلاي قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
جاعداي باس كونسۋلدىقتىڭ باقىلاۋىندا. قازاقستان ديپلوماتتارى بۇل ماسەلە بويىنشا قۇزىرەتتى ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرىپ جاتىر.