KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تۇركيادا قازاقستان ازاماتى قازا تاپتى

    استانا. قازاقپارات - تۇركيادا قازاقستان ازاماتى قازا تاپتى. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى وكىلى قايعىلى وقيعاعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 15-ماۋسىمدا انتاليادا بولعان جول اپاتى سالدارىنان قازاقستان ازاماتى قازا تاپقان.

    «قازاقستاننىڭ انتالياداعى باس كونسۋلدىعى قۇجاتتاردى راسىمدەۋگە كومەكتەسىپ، جەرگىلىكتى ورگاندارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساپ، كونسۋلدىق-قۇقىقتىق جاردەم كورسەتتى. قازا تاپقان ازاماتتىڭ سۇيەگى 17-ماۋسىمدا قازاقستانعا جەتكىزىلدى. رەپاترياتسيا جۇمىس بەرۋشىنىڭ جانە سەرىكتەس ۇيىمداردىڭ قارجىلاي قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    جاعداي باس كونسۋلدىقتىڭ باقىلاۋىندا. قازاقستان ديپلوماتتارى بۇل ماسەلە بويىنشا قۇزىرەتتى ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرىپ جاتىر.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور