ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:23, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    تۇركيا گرۋزياداعى ۇشاق اپاتىنان 20 اسكەري قىزمەتشىنىڭ قازا تاپقانىن راستادى

    استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى گرۋزيادا C-130 اسكەري-كولىك ۇشاعى اپاتىنان 20 اسكەري قىزمەتشىنىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении С-130 в Грузии
    فوتو: oxu.az

    مينيسترلىك قازا تاپقانداردىڭ ءتىزىمىن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالادى.

    - 11-قاراشادا گرۋزيا- ازەربايجان شەكاراسىندا C-130 اسكەري-كولىك ۇشاعىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋى سالدارىنان ونىڭ بورتىندا بولعان 20 اسكەري قىزمەتشىمىز قازا تاپتى. تاڭعى ساعات 6:30- دا گرۋزيا بيلىگىمەن ۇيلەستىرە وتىرىپ، ءبىزدىڭ ۇشاق اپاتقا ۇشىراعان جەردە ىزدەۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى جانە تەرگەۋ امالدارى باستالدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    ەسكە سالا كەتسەك، 11-قاراشادا تۇركيانىڭ C-130 ۇشاعى گياندجا قالاسىنىڭ اۋەجايىنان ۇشىپ شىعىپ، گرۋزيانىڭ سيگناگي مۋنيتسيپاليتەتى اۋماعىندا قۇلاعان. ۇشاق گرۋزيا شەكاراسىنان وتكەننەن كەيىن بىرنەشە مينۋتتان سوڭ، شەكارادان شامامەن 5 شاقىرىم جەردە رادارلاردان جوعالىپ كەتكەن. گرۋزيانىڭ اۋە ناۆيگاتسياسى قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاق اپات الدىندا دابىل بەلگىسىن بەرمەگەن.

    كەيىن گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسىندا اپاتقا ۇشىراعان تۇركيالىق اسكەري-كولىك ۇشاعىنىڭ قالدىقتارى تابىلعانى حابارلاندى.

    اۆتور

    زارينا تۋعانبايەۆا

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار