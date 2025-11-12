تۇركيا گرۋزياداعى ۇشاق اپاتىنان 20 اسكەري قىزمەتشىنىڭ قازا تاپقانىن راستادى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى گرۋزيادا C-130 اسكەري-كولىك ۇشاعى اپاتىنان 20 اسكەري قىزمەتشىنىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
مينيسترلىك قازا تاپقانداردىڭ ءتىزىمىن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالادى.
- 11-قاراشادا گرۋزيا- ازەربايجان شەكاراسىندا C-130 اسكەري-كولىك ۇشاعىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋى سالدارىنان ونىڭ بورتىندا بولعان 20 اسكەري قىزمەتشىمىز قازا تاپتى. تاڭعى ساعات 6:30- دا گرۋزيا بيلىگىمەن ۇيلەستىرە وتىرىپ، ءبىزدىڭ ۇشاق اپاتقا ۇشىراعان جەردە ىزدەۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى جانە تەرگەۋ امالدارى باستالدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
ەسكە سالا كەتسەك، 11-قاراشادا تۇركيانىڭ C-130 ۇشاعى گياندجا قالاسىنىڭ اۋەجايىنان ۇشىپ شىعىپ، گرۋزيانىڭ سيگناگي مۋنيتسيپاليتەتى اۋماعىندا قۇلاعان. ۇشاق گرۋزيا شەكاراسىنان وتكەننەن كەيىن بىرنەشە مينۋتتان سوڭ، شەكارادان شامامەن 5 شاقىرىم جەردە رادارلاردان جوعالىپ كەتكەن. گرۋزيانىڭ اۋە ناۆيگاتسياسى قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاق اپات الدىندا دابىل بەلگىسىن بەرمەگەن.
كەيىن گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسىندا اپاتقا ۇشىراعان تۇركيالىق اسكەري-كولىك ۇشاعىنىڭ قالدىقتارى تابىلعانى حابارلاندى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا