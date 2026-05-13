تۇرعىن ءۇي نارىعىنىڭ جاي-كۇيى: پاتەر باعاسى وسە مە
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان ريەلتورلارىنىڭ ءوزىن-ءوزى رەتتەۋ قاۋىمداستىعى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى نينا لۋكيانەنكو ەلدەگى تۇرعىن ءۇي نارىعىنىڭ جاي-كۇيىنە توقتالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىن ءۇي نارىعى كەيىنگى ءبىر جىلدا توقىراۋدا تۇر. ياعني، ءۇي مەن پاتەر ساۋداسى باياۋ.
- كەيىنگى ايلارداعى ديناميكاعا قاراساق، ينفلياتسيا شەگىندەگى اۋىتقۋدى بايقايمىز. قاڭتاردا ءوسىم 2,5 پايىز بولسا، كەيىن 0,2 پايىز، 0,1 پايىز جانە 0,6 پايىز بولدى. بۇل نارىقتىڭ توقتاپ تۇرعانىن كورسەتەدى. ونىڭ ۇستىنە ستاتيستيكا كوبىنە ناقتى مامىلەگە ەمەس، جارنامانىڭ باعاسىنا نەگىزدەلىپ جاسالادى. سوندىقتان رەسمي كورسەتكىش پەن ناقتى جاعداي بىردەي ەمەس، - دەيدى نينا لۋكيانەنكو.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، اسىرەسە ەكىنشى دەڭگەيلى تۇرعىن ءۇي نارىعىنا قىسىم كۇشەيگەن. كەڭەس كەزىندە سالىنعان ەسكى پاتەرلەر يپوتەكالىق باعدارلاماعا ەنبەي قالادى. سەبەبى بانكتەر 50 جىلدان اسىپ كەتكەن ۇيلەردى نەسيەلەۋگە قارسى. بۇل پاتەر باعاسىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى.
- ەگەر پاتەرگە يپوتەكا بەرىلمەسە، ساتۋشى ساتىپ الۋشىلاردىڭ باسىم بولىگىن اۆتوماتتى تۇردە جوعالتادى. ال سۇرانىس ازايعان كەزدە باعا تومەندەي باستايدى. قازىر ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ۇيلەر جاڭا ۇيلەرمەن باسەكەلەسە المايدى. ويتكەنى قۇرىلىس كومپانيالارى ءبولىپ تولەۋ، تومەندەتىلگەن مولشەرلەمەلەر، جوندەۋ جۇمىستارى مەن باسقا دا بونۋستاردى ۇسىنادى، - دەدى ول.
ءبىراق نينا لۋكيانەنكو قولجەتىمدى يپوتەكانىڭ كەزىندە تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا اسەر ەتكەن فاكتورلاردىڭ ءبىرى بولعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، زەينەتاقى قورىنداعى قاراجاتتى پايدالانۋ - جىلجىمايتىن مۇلىك باعاسىنىڭ كۇرت ءوسىپ، ءۇي ساۋداسىنىڭ ارتۋىنا الىپ كەلدى.
- ارزان يپوتەكا بەرىلگەن كەزدە نارىق اۆتوماتتى تۇردە كوتەرىلەدى. زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋ كەزەڭىندە ءدال وسىلاي بولدى. قوسىمشا قارجىلىق قولداۋ توقتاعاننان كەيىن باعالار بىرتىندەپ كەرى شەگىنە باستادى. سوندىقتان جەڭىلدەتىلگەن باعدارلامالار تەك الەۋمەتتىك وسال توپتارعا باعىتتالۋى كەرەك، - دەدى ساراپشى.
سونداي-اق ول يپوتەكالىق مولشەرلەمەنى 20 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋ تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- ادامدار مولشەرلەمەنىڭ تومەندەگەنى تۋرالى جاڭالىقتى كورىپ، باسپانا قولجەتىمدى بولا تۇسەدى دەپ ويلايدى. ءبىراق 20 پايىزبەن دە ارتىق تولەم از بولمايدى. ونىڭ ۇستىنە مۇنداي شارتتار 30 پايىز باستاپقى جارنانى جيناعان ادامدارعا عانا ۇسىنىلۋى مۇمكىن. ياعني قارجىسى از ادامدار بۇرىنعىداي قىمبات نەسيە الۋعا ءماجبۇر بولادى، - دەدى سپيكەر.
ەسكە سالايىق، الماتىدا تۇرعىن ۇيلەردى باسقارۋشى كومپانيالارعا 10 ميلليون ايىپپۇل سالىنعان.