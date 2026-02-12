ترامپتىڭ يمميگراتسيا ماسەلەسى بويىنشا رەيتينگى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن ايدا فەدەرالدى يمميگراتسيا اگەنتتەرى امەريكالىق ەكى ازاماتتى اتىپ ولتىرگەننەن كەيىن پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ يمميگراتسيالىق ساياساتىنا قولداۋ كۇرت تومەندەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
NBC News ارناسىنىڭ SurveyMonkey پلاتفورماسىنداعى جاڭا ساۋالناماسىنا سايكەس، يمميگراتسيا جانە شەكارا قاۋىپسىزدىگى ۇزاق ۋاقىت بويى - 2024-جىلعى سايلاۋ ناۋقانى كەزىندە دە، ەكىنشى مەرزىمىنىڭ ءبىرىنشى جىلىندا دا ترامپتىڭ كۇشتى جاقتارى بولىپ سانالدى. ەندى ونىڭ بۇل ماسەلەلەر بويىنشا رەيتينگى جالپى ماقۇلداۋ دەڭگەيىنە دەيىن تومەندەدى.
ترامپتىڭ شەكارالاردى كۇزەتۋمەن يمميگراتسيا ماسەلەلەرىنە قاتىستى ارەكەتتەرىنە قاتتى قارسى رەسپوندەنتتەردىڭ ۇلەسى وتكەن جازدا %38 دان %49 عا دەيىن ءوستى. تاۋەلسىز سايلاۋشىلار اراسىندا بۇل كورسەتكىش تامىز ايىنان بەرى %15 عا ءوستى.
وسى ارادا ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ جالپى رەيتينگى دە ازداپ تومەندەگەن. رەسپوندەنتتەردەن دونالد ترامپتىڭ ءوز مىندەتتەرىن ورىنداۋىن ماقۇلداي ما دەگەن سۇراققا %39 ماقۇلدايتىنىن ايتسا، %61 تەرىس جاۋاپ بەرگەن. 2025-جىلدىڭ ساۋىرىندە بۇل كورسەتكىشتەر سايكەسىنشە %44 جانە %55 بولدى.
سۇرالعانداردىڭ %63 فەدەرالدى ۇكىمەت شتاتتار مەن جەرگىلىكتى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ وكىلەتتىكتەرىن ەلەمەستەن تىم شەكتەن شىعىپ كەتتى دەپ سانايدى. وسى ارادا %37 شتاتتار مەن جەرگىلىكتى باسقارۋ ورگاندارى فەدەرالدى ۇكىمەتتى ەلەمەۋ ارقىلى ءوز وكىلەتتىكتەرىن اسىرا پايدالانىپ جاتىر دەپ ويلاپ وتىر.
2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ جالپى رەيتينگى 43 پايىزدى قۇراپ وتىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.
ال 2025-جىلعى قاراشا ايىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ تانىمالدىعى 2025-جىلعى 20-قاڭتارداعى يناۋگۋراتسياسىنان بەرگى ەڭ تومەن كورسەتكىشكە تۇسكەنىن جازدىق.