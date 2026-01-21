ترامپتىڭ ۇشاعى داۆوسكا جەتە الماي كەرى قايتتى
استانا. KAZINFORM - «بولماشى ەلەكتر اقاۋى» پرەزيدەنتتىك «ءنومىر ءبىرىنشى بورت» ۇشاعىن داۆوسكا ۇشقاننان كەيىن ءبىر ساعاتتان از ۋاقىت ىشىندە كەرى بۇرىپ، مەريلەندكە ورالۋعا ءماجبۇر ەتتى، دەپ حابارلايدى CBS News.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت ۇشاق بورتىندا بولعان تىلشىلەرگە ەندريۋس بىرلەسكەن بازاسىنان ۇشىپ شىققاننان كەيىن ەكيپاج «بولماشى ەلەكتر اقاۋىن» انىقتاعانىن جانە ساقتىق شاراسى رەتىندە ۇشاقتى كەرى بۇرىپ، بازاعا ورالۋدى شەشكەنىن حابارلادى.
Air Force One ۇشاعى بازاعا شىعىس ۋاقىتىمەن ساعات 23:07 دە قوندى.
تىلشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ۇشىپ شىققاننان كەيىن باسپا سوزگە ارنالعان كابيناداعى شامدار قىسقا ۋاقىتقا ءسونىپ قالعان، ءبىراق ەشقانداي تۇسىنىكتەمە بەرىلگەن جوق.
سودان كەيىن پرەزيدەنت ادەتتە ىشكى ساپارلار ءۇشىن پايدالاناتىن ا ق ش اسكەري- اۋە كۇشتەرىنىڭ جاڭا C-32 ۇشاعىنا (موديفيكاتسيالانعان Boeing 757) وتىردى.
دونالد ترامپ داۆوسقا دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن بارا جاتىر. ول فورۋمدا سارسەنبى كۇنى شىعىس ۋاقىتىمەن تاڭعى ساعات 8:30 شاماسىندا ءسوز سويلەۋى ءتيىس. ونىڭ ءسوز سويلەۋى كەيىنگە قالدىرىلۋى دا مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى داۆوستا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمعا 300 دەن استام شەنەۋنىك پەن اكىمشىلىك قىزمەتكەرلەرىنەن تۇراتىن دەلەگاتسيامەن باراتىنىن جازدىق.