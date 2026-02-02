ق ز
    ترامپتىڭ ءازىلى: كانادا، گرەنلانديا، ۆەنەسۋەلا امەريكا شتاتتارىنىڭ قاتارىنا قوسىلۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جىل سايىنعى «الفالفا» كەشىندە ۆەنەسۋەلا امەريكانىڭ 53-شتاتىنا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Report.

    Фото: ТАСС

    بۇل كەشكە ب ا ق وكىلدەرى قاتىسپادى. شاراعا شامامەن 200 ادام شاقىرىلعان. ولاردىڭ ءارقايسىسىنا ەكى قوناق ەرتىپ كەلۋگە رۇقسات بەرىلگەن. ولاردىڭ بارلىعى Capital Hilton قوناقۇيىنە جينالدى.

    The Washington Post باسىلىمى امەريكالىق كوشباسشىنىڭ مۇنى «ءازىل- قالجىڭ» تۇرىندە ايتقانىن اتاپ ءوتتى.

    - ءبىز گرەنلاندياعا باسىپ كىرمەيمىز، ونى ساتىپ الامىز. مەن گرەنلانديانى 51-شتات ەتۋدى ەشقاشان ماقسات ەتكەن ەمەسپىن. مەن كانادانى 51-شتات ەتكىم كەلەدى. گرەنلانديا 52-، ال ۆەنەسۋەلا 53- بولۋى مۇمكىن، - دەدى ترامپ.

