07:06, 02 - اقپان 2026 | GMT +5
ترامپتىڭ ءازىلى: كانادا، گرەنلانديا، ۆەنەسۋەلا امەريكا شتاتتارىنىڭ قاتارىنا قوسىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جىل سايىنعى «الفالفا» كەشىندە ۆەنەسۋەلا امەريكانىڭ 53-شتاتىنا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Report.
بۇل كەشكە ب ا ق وكىلدەرى قاتىسپادى. شاراعا شامامەن 200 ادام شاقىرىلعان. ولاردىڭ ءارقايسىسىنا ەكى قوناق ەرتىپ كەلۋگە رۇقسات بەرىلگەن. ولاردىڭ بارلىعى Capital Hilton قوناقۇيىنە جينالدى.
The Washington Post باسىلىمى امەريكالىق كوشباسشىنىڭ مۇنى «ءازىل- قالجىڭ» تۇرىندە ايتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز گرەنلاندياعا باسىپ كىرمەيمىز، ونى ساتىپ الامىز. مەن گرەنلانديانى 51-شتات ەتۋدى ەشقاشان ماقسات ەتكەن ەمەسپىن. مەن كانادانى 51-شتات ەتكىم كەلەدى. گرەنلانديا 52-، ال ۆەنەسۋەلا 53- بولۋى مۇمكىن، - دەدى ترامپ.