ترامپ يرانعا تاعى قوقان-لوقى جاسادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا تەڭىز بلوكاداسىن جاساۋ مۇمكىندىگىن مەڭزەدى. ول بۇل تۋرالى Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالادى.
امەريكالىق كوشباسشى Just The News رەسۋرسىنىڭ ۆەنەسۋەلاعا جاسالعان اسكەري-تەڭىز بلوكاداسى تۋرالى ماتەريالىنا سىلتەمە جاسادى. وندا بلوكادانىڭ ەلدىڭ مۇنايدان تۇسەتىن تابىسىن قالاي «تۇنشىقتىرعانى» ايتىلعان.
«ەگەر يران ا ق ش سەنبىدە ۇسىنعان تۇپكىلىكتى كەلىسىمدى قابىلداۋدان باس تارتسا، ترامپ ۋادە ەتكەنىندەي تەگەراندى بومبالاۋ ارقىلى «تاس داۋىرىنە» قايتارۋى مۇمكىن. نەمەسە ول ءوزىنىڭ بۇرىنعى ءساتتى بلوكادا ستراتەگياسىن قايتالاپ، ونسىز دا ازەر تۇرعان يران ەكونوميكاسىن تۇنشىقتىرۋى ءارى قىتاي مەن ءۇندىستانعا نەگىزگى مۇناي كوزدەرىنىڭ ءبىرىن جابۋ ارقىلى ولارعا ديپلوماتيالىق قىسىمدى كۇشەيتۋى مۇمكىن»، - دەپ جازعان ماقالا اۆتورى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراننىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى بۇكىل الەمدى از ۋاقىتقا بوپسالاۋدان باسقا ەشقانداي «ۇتىمدى تۇسى» جوق ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسسوزدەر
پاكىستان استاناسى يسلامابادتا ا ق ش پەن يران دەلەگاتسيالارىنىڭ تىكەلەي كەلىسسوزدەرى باستالدى. كەلىسسوزدەردەگى امەريكا دەلەگاتسياسىن ۆيتسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنس باستاپ باردى، ونىڭ قۇرامىندا اق ءۇيدىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف پەن ترامپتىڭ كۇيەۋ بالاسى دجارەد كۋشنەر دە بولدى. يران دەلەگاتسياسىن پارلامەنت سپيكەرى موحاممەد باگەر گاليباف باستادى، ونىڭ قۇرامىنا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي كىردى.
كەلىسسوزدەر ناتيجەسىز اياقتالدى: تاراپتار ەشقانداي كەلىسىمگە كەلمەدى. بۇل تۋرالى يران دا، امەريكا دا مالىمدەدى.