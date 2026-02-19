ترامپ يرانعا شابۋىلدى سەنبى كۇنى ماقۇلداۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي يرانعا مۇمكىن اسكەري وپەراتسيانىڭ مەرزىمىن تالقىلاپ جاتىر، ءبىراق سوڭعى شەشىم ءالى قابىلدانعان جوق، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
CBS News تەلەارناسىنىڭ دەرەگىنشە، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىنان يرانعا شابۋىل جاساۋعا اسكەري دايىندىق تۋرالى حابار الدى. بۇل شابۋىل الداعى سەنبى كۇنى جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن.
دەرەككوزدەردىڭ ايتۋىنشا، اق ۇيدەگى تالقىلاۋلار «ديناميكالىق جانە جالعاسىپ جاتقان» سيپاتتا. ترامپ شابۋىلعا رۇقسات بەرەتىن سوڭعى شەشىمدى ءالى قابىلداعان جوق. الايدا وپەراتسيانىڭ ناقتى ۋاقىتى جاقىن كۇندەردەن كەيىنگە قالدىرىلۋى مۇمكىن، سەبەبى اكىمشىلىك ەسكالاتسيا تاۋەكەلىن، سونداي-اق سوعىس نەمەسە شابۋىلدان باس تارتۋ ساياسي جانە اسكەري سالدارىن باعالاپ وتىر.
پەنتاگون الداعى ءۇش كۇن ىشىندە يران تاراپىنان مۇمكىن جاۋاپتى ەسكەرە وتىرىپ، باتىس ازياداعى كەيبىر پەرسونالدى ۋاقىتشا ەۋروپا نەمەسە ا ق ش تەرريتورياسىنا شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر. الايدا بۇل ارەكەت الەۋەتتى اسكەري ارەكەت الدىندا ستاندارتتى تاجىريبە بولىپ تابىلادى جانە شابۋىلدىڭ مىندەتتىلىگىن بىلدىرمەيدى.
سارسەنبى كۇنى اق ءۇيدىڭ سيتۋاتسيالىق بولمەسىندە يران ماسەلەسى تالقىلاندى. ا ق ش رەسمي تۇلعالارىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ناۋرىزدىڭ ورتاسىنا دەيىن ايماققا باعىتتالعان بارلىق اسكەري كۇش تولىق ورنالاستىرىلۋى ءتيىس.
اۋماعىندا قازىر USS Abraham Lincoln ۇشاقتاسىعاش توبى بار. ەكىنشى ۇشاقتاسىعىش USS Gerald R. Ford باتىس ازياعا باعىتتالعان جانە قازىرگى ۋاقىتتا افريكانىڭ باتىس جاعالاۋىندا ورنالاسقان، دەپ حابارلايدى تەڭىزدى باقىلاۋ قىزمەتتەرى.
اق ءۇي باسپا ءسوز حاتشىسى كارولين ليۆيتت يرانعا سوققى بەرۋگە «كوپتەگەن ارگۋمەنت» بار ەكەنىن ايتتى، ءبىراق ديپلوماتيا پرەزيدەنت ءۇشىن باستى پريوريتەت بولىپ قالا بەرەدى دەپ اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار اكىمشىلىك ماۋسىمداعى يراننىڭ يادرولىق وبەكتىلەرىنە قارسى وپەراتسيانى ءساتتى دەپ باعالايدى.
سونىمەن بىرگە، تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىندا يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا جاناما كەلىسسوزدەر جالعاسىپ جاتىر. ا ق ش تاراپىنان بەلگىلى بولعانداي، بەلگىلى ءبىر پروگرەسس بار، ءبىراق كەيبىر نەگىزگى ماسەلەلەر بويىنشا كەلىسپەۋشىلىكتەر ساقتالىپ وتىر.
ال يراننىڭ جوعارى جەتەكشىسى الي حامەنەي الەۋمەتتىك جەلىلەردە «دجەرالد فورد» ۇشاقتاسىعىشتىڭ تەڭىز تۇبىندە بەينەسىن جاريالاپ، اسكەري كەمەدەن قاۋىپتىسى ونى تۇبىنە جىبەرەتىن قارۋ ەكەنىن ايتتى.
يران بيلىگى سونىمەن قاتار پيلوتتارعا جوسپارلانعان جاتتىعۋلار مەن زىمىران سىناقتارىنا بايلانىستى ەلدىڭ وڭتۇستىك ايماقتارىنان اۋلاق بولۋدى ەسكەرتتى.
19-اقپاندا باستالعان «قاۋىپسىزدىك تەڭىز بەلدەۋى» اتتى رەسەي، قىتاي جانە يران بىرلەسكەن اسكەري-تەڭىز جاتتىعۋلارى ورزمۋز بۇعازىندا جاريالاندى.
ايتا كەتەلىك جەنيەۆادا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى يادرولىق كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى راۋندى اياقتالدى.