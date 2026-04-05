ترامپ ورمۋز بۇعازىن 48 ساعاتتىڭ ىشىندە اشۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - سەنبى كۇنى يرانداعى بۋشەر اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ ماڭىندا ەرەۋىل بولىپ، ءبىر كۇزەتشى قازا تاپتى.
حالىقارالىق ۇيىمدار مەن يران الاڭداۋشىلىق بىلدىرسە، «روساتوم» ءوز قىزمەتكەرلەرىن ەۆاكۋاتسيالاپ جاتىر. ا ق ش پەن يزرايل ەرەۋىل تۋرالى اقپاراتتى راستامادى. ال ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراننان ورمۋز بۇعازىن 48 ساعات ىشىندە اشۋدى تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
رەسەيلىك «روساتوم» اتوم كومپانياسى ءوز قىزمەتكەرلەرىن ەۆاكۋاتسيالاۋدى باستادى: 198 ادام ارمەنيامەن شەكاراعا جەتكىزىلدى، ال شامامەن 50 ادام ستانتسيانىڭ جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قالدى.
الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، ەرەۋىل ستانتسيانىڭ نەگىزگى قۇرىلىمدارىنا زيان كەلتىرگەن جوق. دەگەنمەن راديواكتيۆتى ماتەريالدىڭ كوپ مولشەرىنە بايلانىستى كەز كەلگەن اۋىر اپاتتى سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن ەدى. حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى (ماگاتە) «تەرەڭ الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ»، رادياتسيا دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋى انىقتالماعانىن جانە يادرولىق ەنەرگەتيكا نىساندارىنا «ەشقاشان شابۋىل جاسالماۋى كەرەك» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ بۋشەرگە ءتورت رەت شابۋىل جاساعانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق، ماحشەحردەگى مۇناي-حيميا زاۋىتتارىنا جانە يراك شەكاراسىنداعى ساۋدا تەرمينالىنا شابۋىل جاسالدى. سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، بىرنەشە ادام جاراقات الدى.
يران يزرايل مەن پارسى شىعاناعىنا شابۋىل جاساۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. سەنبى كۇنى زىمىران شابۋىلدارى مەن دروندار رامات-گان مەن تەل- اۆيۆتەگى تۇرعىن ۇيلەرگە زاقىم كەلتىرىپ، بىرنەشە ادام جاراقات الدى. باحرەين مەن ب ا ءا- دە دروندار مەن زىمىراندار تركەلدى. ولاردىڭ كەيبىرەۋى قۇلاپ، عيماراتتارعا، سونىڭ ىشىندە كورپوراتيۆتىك نىساندارعا زاقىم كەلتىرگەن. قاقتىعىس باستالعاننان بەرى ايماقتا جۇزدەگەن زىمىران مەن درون تىركەلگەن.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاڭا ۋلتيماتۋمدا يراننىڭ ورمۋز بۇعازىن اشۋعا 48 ساعاتى بار ەكەنىن مالىمدەدى. ەگەر ول بۇل تالاپتى ورىنداماسا، سالدارى بولاتىنىن ەسكەرتتى. الەمدىك مۇناي تۇتىنۋ كولەمىنىڭ %20 ى (تاۋلىگىنە شامامەن 20 ميلليون باررەل) وتەتىن ورمۋز بۇعازى مۇناي جەتكىزۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. ءبىراق ول ارقىلى كولىك قوزعالىسى ءىس جۇزىندە توقتاپ قالدى. حالىقارالىق سامميتتە 40 تان استام ەل تىكەلەي اسكەري ەسكالاتسياسىز ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن جولداردى قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادى.
ايتا كەتەيىك، وڭتۇستىك كورەيا مەن فرانسيا ورمۋز بۇعازىنداعى باقىلاۋدى كۇشەيتەدى.
يراك ورمۋز بۇعازىن اينالىپ ءوتىپ، سيريا ارقىلى مۇناي ەكسپورتتاي باستادى.
تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس سالدارىنان ورمۋز بۇعازى جابىلدى، قازىر مۇندا مۇناي-گاز تاسىمالدايتىن 150 دەن استام كەمە كەپتەلىپ تۇر. يران بۇعازدى بۇعاتتاۋ ارقىلى ا ق ش- تىڭ مەسەلىن قايتارعىسى كەلگەنىمەن، الەم ەلدەرىنە شيكىزات تاسىمالىنىڭ تەجەلگەنى وڭايعا سوقپاي وتىر.