ترامپ ريم پاپاسىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ريم پاپاسى لەۆ XIV-تى قاتتى سىنعا الىپ، ەگەر ءوزى بولماسا، ريم پاپاسى ۆاتيكاندا بولماس ەدى دەپ اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جەكسەنبى كۇنى ترامپ پونتيفيكتى «قىلمىس ماسەلەسىندە ءالسىز جانە سىرتقى ساياسات ماسەلەسىندە ناشار» دەپ اتاپ، ونى «ساياساتكەر ەمەس، ۇلى ريم پاپاسى بولۋعا كوڭىل بولۋگە» شاقىردى.
- ريم پاپاسى لەۆ قىلمىس ماسەلەسىندە ءالسىز، ال سىرتقى ساياسات ماسەلەسىندە وتە ناشار. ليەۆ ريم پاپاسى رەتىندە ءوزىن قولعا الىپ، اقىل-ويىن جيناپ، سولشىل راديكالدارعا جاعىمپازدانۋىن توقتاتىپ، ساياساتكەر ەمەس، ۇلى پاپا بولۋعا زەيىن قويۋى كەرەك. بۇل وعان وتە قاتتى اۋىر تيەدى جانە، ودان دا ماڭىزدىسى، كاتوليك شىركەۋىنە زيان كەلتىرەدى! - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
ترامپ نارازىلىعى ريم پاپاسىنىڭ سىنىنان تۋىندادى.
- مەن ريم پاپاسى يرانعا يادرولىق قارۋعا يە بولۋعا رۇقسات بەرۋگە بولادى دەپ ويلاماسا ەكەن دەيمىن. مەن ريم پاپاسىنىڭ امەريكانىڭ ۆەنەسۋەلاعا شابۋىل جاساعانىن قورقىنىشتى دەپ ويلاعانىن قالامايمىن - بۇل ەل قۇراما شتاتتارعا كوپ مولشەردە ەسىرتكى تاسىمالداپ، ودان دا جامانى، ءبىزدىڭ ەلىمىزگە تۇسكەن كىسى ولتىرۋشىلەردى، ەسىرتكى ساتۋشىلاردى جانە جالدامالى كىسى ولتىرۋشىلەردى تۇرمەدەن بوساتقان. مەن ريم پاپاسىنىڭ قۇراما شتاتتار پرەزيدەنتىن سىناعانىن قالامايمىن، سەبەبى مەن ءوزىم سايلانعان كەزدە ۋادە بەرگەن نارسەلەردى ىستەپ جاتىرمىن جانە ۇلكەن جەتىستىككە قول جەتكىزدىم - رەكوردتىق تومەن قىلمىس دەڭگەيىن ورناتىپ، تاريحتاعى ەڭ ۇلكەن قور نارىعىن قۇرىپ جاتىرمىن، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى الەۋمەتتىك جەلىدە.
ترامپ ۆاتيكاننىڭ پونتيفيكتى تاعايىنداۋىنداعى ءرولىن اتاپ ءوتتى.
- لەۆ ريزا بولۋى كەرەك، سەبەبى بارىنە بەلگىلى، ول تاڭقالارلىق توسىن سىي بولدى. ول پاپالىققا ۇمىتكەرلەردىڭ بىردە ءبىر تىزىمىندە بولعان جوق، ال شىركەۋ ونى تەك امەريكالىق بولعاندىقتان تاعايىندادى جانە پرەزيدەنت دونالد ترامپپەن قارىم-قاتىناس جاساۋدىڭ ەڭ جاقسى جولى دەپ ويلاعاننان تاعايىنداعان. ەگەر مەن اق ۇيدە بولماسام، ليەۆ تە ۆاتيكاندا بولماس ەدى، - دەپ ءبولىستى دونالد ترامپ.
اقش پرەزيدەنتى سونداي-اق ريم پاپاسى لەۆ XIV-تىڭ دەموكراتتارمەن بايلانىستارىن ەسكە الدى.
- وكىنىشكە قاراي، مەن لەۆتىڭ قىلمىس پەن يادرولىق قارۋعا قاتىستى السىزدىگىنە، سونداي- اق ونىڭ شىركەۋگە بارۋشىلار مەن ءدىن قىزمەتكەرلەرىن تۇتقىنداۋدى قالاعانداردىڭ ءبىرى، جولى بولماعان سولشىل دەۆيد اكسەلرود سياقتى وبامانى جاقتاۋشىلارمەن كەزدەسىپ جۇرگەنىنە ريزا ەمەسپىن، - دەپ مالىمدەدى دونالد ترامپ.
وسىعان دەيىن امەريكالىق اسكەري كۇشتەر 13-ساۋىردە يران ماڭىنداعى تەڭىز قاتىناسىن شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزەتىنىن حابارلادىق.