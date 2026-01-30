ترامپ كۋبادان تونگەن قاۋىپكە بايلانىستى ا ق ش-تا توتەنشە جاعداي جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كۋبادان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە تونگەن قاۋىپكە بايلانىستى توتەنشە جاعداي جاريالادى، دەپ حابارلايدى اق ءۇي.
- قۇراما شتاتتار پرەزيدەنتى رەتىندە مەن ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن سىرتقى ساياساتىن قورعاۋعا مىندەتتىمىن. مەن كۋبا ۇكىمەتىنىڭ ساياساتى، تاجىريبەسى مەن ارەكەتتەرى كوزى قۇراما شتاتتاردان تىس جەرلەردەن تولىعىمەن نەمەسە ءىشىنارا ورنالاسقان قۇراما شتاتتارىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن سىرتقى ساياساتىنا ەرەكشە جانە توتەنشە قاۋىپ توندىرەدى دەپ سانايمىن، - دەلىنگەن اق ءۇيدىڭ حابارلاماسىندا.
مالىمدەمەگە سايكەس، كۋبا ۇكىمەتى ا ق ش- قا زيان كەلتىرەتىن جانە قاۋىپ توندىرەتىن ەرەكشە ارەكەتتەر جاسادى. ناقتىراق ايتقاندا، گاۆانا قۇراما شتاتتاردىڭ قاۋىپتى قارسىلاستارىن اشىق تۇردە قابىلداپ جانە ا ق ش ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي قاۋىپ توندىرەتىن كۇردەلى اسكەري جانە بارلاۋ مەكەمەلەرىن ورنالاستىرىپ وتىر.
بۇدان باسقا، ا ق ش كۋبانىڭ كوممۋنيستىك رەجيمى لاڭكەستىكتى قولداپ، كوشى-قون مەن زورلىق-زومبىلىق ارقىلى ايماقتاعى جاعدايدى تۇراقسىزداندىرىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق كوممۋنيستىك رەجيم ءوزىنىڭ ساياسي قارسىلاستارىن قۋدالاپ، ازاپتايتىنى، كۋبالىقتاردى ءسوز جانە باسپاءسوز بوستاندىعىنان ايىرعانى جانە باسقا دا ادام قۇقىقتارىن بۇزعانى تۋرالى حابارلاندى.
ترامپ ەلدەگى ۇلتتىق توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى كۋباعا تىكەلەي نەمەسە جاناما تۇردە مۇناي ساتاتىن نەمەسە باسقا جولمەن جەتكىزەتىن شەتەلدە وندىرىلگەن تاۋارلار يمپورتىنا تاريف ەنگىزۋدى قاجەت جانە ورىندى دەپ سانايدى.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشى ماركو رۋبيو ا ق ش ۆەنەسۋەلامەن ىنتىماقتاستىق ۇزىلگەن جاعدايدا كۇش قولدانۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.