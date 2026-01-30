ترامپ كانادانى ۇشاقتارعا 50 پايىز تاريف سالامىن دەپ قورقىتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ وتتاۆاعا امەريكالىق ۇشاقتاردى سەرتيفيكاتتاۋدان باس تارتقانى ءۇشىن جاۋاپ رەتىندە بارلىق كانادالىق ۇشاققا 50 پايىز باج سالۋمەن قورقىتتى، دەپ حابارلايدى CBS News.
- كانادا بۇرىن-سوڭدى جاسالعان ەڭ كەرەمەت جانە تەحنولوگيالىق تۇرعىدان ەڭ وزىق ۇشاقتار قاتارىنا جاتاتىن Gulfstream 500 ،600 ،700 جانە 800 رەاكتيۆتى ۇشاقتارىن سەرتيفيكاتتاۋدان نەگىزسىز جانە تاباندى تۇردە باس تارتتى. وسى ارقىلى ءبىز Bombardier Global Express جانە كانادادا شىعارىلعان بارلىق ۇشاقتى سەرتيفيكاتتاۋ كۇشىن جويامىز، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
ترامپ كوڭىلى قالعانىن ءبىلدىرىپ، «كانادا ءدال وسىنداي سەرتيفيكاتتاۋ پروتسەسى ارقىلى كانادادا Gulfstream ونىمدەرىن ساتۋعا ءىس جۇزىندە تىيىم سالىپ وتىر» دەدى.
- ەگەر قانداي دا ءبىر سەبەپتەرمەن بۇل جاعداي دەرەۋ تۇزەتىلمەسە، مەن امەريكا قۇراما شتاتتارىنا ساتىلاتىن بارلىق ۇشاققا %50 تاريف ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن»، - دەپ قورقىتتى دونالد ترامپ.
Gulfstream Aerospace - دجوردجيا شتاتىنىڭ ساۆاننا قالاسىندا ورنالاسقان امەريكالىق كومپانيا. ترامپ امەريكالىق ۇشاق ءوندىرۋشىسىنىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋ ءۇشىن كانادانىڭ ەڭ ءىرى ۇشاق ءوندىرۋشىسى، كۆەبەكتە ورنالاسقان Bombardier كومپانياسىنا جوعارى باج سالىعىن ەنگىزۋگە دايىن.
وسىعان دەيىن ترامپ كۋباعا مۇناي جەتكىزەتىن ەلدەردىڭ تاۋارلارىنا باج سالىعىن ەنگىزەتىنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.