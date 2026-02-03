ترامپ شاتداۋندى توقتاتۋ ءۇشىن ءتۇرلى امال ىزدەيتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قازىر ۋاقىتشا توقتاتىلعان ا ق ش ۇكىمەتىن قارجىلاندىرۋدى ءىشىنارا قايتا باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن زاڭ جوباسىن وكىلدەر پالاتاسىندا قابىلداۋعا تىرىساتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.
امەريكالىق كوشباسشى ءوز مالىمدەمەسىن Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.
- مەن سپيكەر مايك دجونسونمەن سەنات وتكەن اپتادا قابىلداعان اعىمداعى قارجىلاندىرۋ تۋرالى كەلىسىمدى پالاتادا ماقۇلداپ، ءوز جۇمىس ۇستەلىمە اكەلىپ، وعان دەرەۋ قول قويۋىم ءۇشىن كوپ جۇمىس ىستەپ جاتىرمىن. ءبىز ۇكىمەتتىڭ جۇمىسىن جالعاستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك. بارلىق رەسپۋبليكاشىلار مەن دەموكراتتار مەنىمەن بىرگە بۇل زاڭ جوباسىن قولدايدى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەپ جازدى ترامپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى قولدا بار زاڭ جوباسىن وزگەرتۋگە قارسى بولدى.
- ءبىز ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن ادال جۇمىس ىستەيتىن بولامىز، ءبىراق رەسپۋبليكاشىلدار دا، دەموكراتتار دا ەلىمىزگە ايتارلىقتاي زيان كەلتىرەتىن تاعى ءبىر ۇزاق، ماعىناسىز جانە جويقىن قۇلدىراۋعا جول بەرە المايمىز، - دەپ قوستى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش-تا ءىشىنارا شاتداۋن باستالدى. دەگەنمەن بۇل جولى ونىڭ قىسقا مەرزىمدى بولاتىنى بولجانىپ وتىر.