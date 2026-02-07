ترامپ ءوزىنىڭ قۇرمەتىنە ۆوكزال مەن اۋەجايدىڭ اتاۋىن وزگەرتكىسى كەلەدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ءوزىنىڭ قۇرمەتىنە ا ق ش- تىڭ ەڭ ءىرى ۆوكزالى مەن اۋەجايلارىنىڭ ءبىرىن وزگەرتۋ تۋرالى باستاما كوتەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
CNN مالىمەتىنشە، پرەزيدەنت نيۋ- يوركتەگى پەنن- ستەيشن ۆوكزالى مەن ۆاشينگتون ماڭىنداعى داللەس حالىقارالىق اۋەجايى ونىڭ ەسىمىمەن اتالاتىن بولسا، گۋدزون وزەنىنىڭ استىنان وتەتىن جاڭا توننەل قۇرىلىسىنا قارجىلاندىرۋدى قايتا جانداندىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن.
تەلەارنانىڭ حابارلاۋىنشا، ترامپ بۇل يدەيانى نيۋ-يورك شتاتىنان سايلانعان سەناتتاعى دەموكراتيالىق ازشىلىق جەتەكشىسى چاك شۋمەرمەن تالقىلاعان.
قارسى قادام رەتىندە پرەزيدەنت نيۋ- يورك پەن نيۋ- دجەرسي شتاتتارىن بايلانىستىراتىن توننەل سالۋدى كوزدەيتىن ءىرى Gateway ينفراقۇرىلىمدىق جوباسىن ىسكە اسىرۋعا ارنالعان شامامەن 16 ميلليارد دوللار قارجىنى قايتا بوساتۋعا ۋادە بەرگەن.
الايدا شۋمەر مۇنداي نىسانداردىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋعا وكىلەتتىگى جوق ەكەنىن ايتقان.
Gateway جوباسىن ۇيلەستىرەتىن كوميسسيا بۇعان دەيىن فەدەرالدىق قارجىلاندىرۋ بولماسا، جۇمىس جاقىن ۋاقىتتا توقتاتىلىپ، مىڭداعان قۇرىلىسشى جۇمىسىنان ايىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن.
توننەل قۇرىلىسى ترامپتىڭ اق ۇيگە قايتا ورالۋىنا دەيىن باستالعان، ال شىعىننىڭ ەداۋىر بولىگى فەدەرالدىق بيۋدجەت ەسەبىنەن جابىلۋى ءتيىس بولعان. وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا پرەزيدەنت جوبانى قارجىلاندىرۋدى توقتاتۋ جونىندە تاپسىرما بەرگەن. نيۋ-يورك پەن نيۋ- دجەرسيدەگى دەموكراتيالىق پارتيا وكىلدەرى بۇل شەشىمدى ساياسي سەبەپتەرمەن قابىلدانعان دەپ باعالاعان.
سونىمەن قاتار كونسەرۆاتيۆتى زاڭ شىعارۋشىلار توبى داللەس اۋەجايىن «دونالد دج. ترامپ اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجاي» دەپ اتاۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ۇسىنعانىمەن، بۇل باستاما ازىرگە كەڭ قولداۋ تاپپاعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ترامپ جەڭىلدىكپەن ءدارى- دارمەك ساتاتىن سايتقا ءوز اتىن بەرگەن بولاتىن. وتكەن جىلى امەريكالىق كوشباسشى كەننەدي ورتالىعىن باسقارۋعا كىرىسىپ، جاقتاستارىنان ديرەكتورلار كەڭەسىن قۇرىپ، مەكەمەنى «دونالد دج. ترامپ پەن دجون ف. كەننەدي اتىنداعى ورىنداۋشىلىق ونەر مەموريالدىق ورتالىعى» دەپ قايتا اتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.
بۇل شەشىم نارازىلىق تولقىنىن تۋعىزدى: كوپتەگەن ءارتىس پەن ۇجىمدار ساياسي قىسىمعا سىلتەمە جاساپ، ونەر كورسەتۋدەن باس تارتقان.
بۇعان دەيىن اق ۇيدەگى جاڭا بال زالى دا ترامپتىڭ ەسىمىمەن اتالاۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان.
سونداي-اق ا ق ش بەيبىتشىلىك ينستيتۋتىنىڭ دا ترامپتىڭ اتىمەن اتالعانى تۋرالى اقپارات تاراعان.