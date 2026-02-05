ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:06, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    ترامپ ءوزىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە الاڭدايتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە الاڭدايتىنىن، ءبىراق مۇنداي ويلاردان اۋلاق بولۋعا تىرىساتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Report.

    Трампнинг ҳазили: Канада, Гренландия ва Венесуэла АҚШ штатларига айланиши мумкин
    Фото: ТАСС

    بۇل تۋرالى امەريكالىق كوشباسشى NBC News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى، ونىڭ ۇزىندىلەرىن اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالادى.

    - مەن بۇل تۋرالى الاڭدايمىن، ءبىراق مۇنى ويىمنان شىعارۋىم كەرەك، ايتپەسە مەنىڭ جۇمىس ىستەۋىم مۇمكىن ەمەس، - دەدى امەريكالىق كوشباسشى.

    ايتا كەتەيىك، ترامپ 2024 -جىلى ەكى رەت قاستاندىق جاساۋ ارەكەتىنەن امان قالعان بولاتىن. ءبىرىنشىسى شىلدە ايىندا پەنسيلۆانياداعى سايلاۋالدى ناۋقانىندا بولعان - سنايپەردىڭ وعى ونىڭ قۇلاعىن جاناپ وتكەن. ەكىنشى وقيعا ونىڭ فلوريداداعى مار- ا- لاگو رەزيدەنتسياسىنىڭ جانىندا بولدى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار