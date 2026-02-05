10:06, 05 - اقپان 2026 | GMT +5
ترامپ ءوزىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە الاڭدايتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە الاڭدايتىنىن، ءبىراق مۇنداي ويلاردان اۋلاق بولۋعا تىرىساتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Report.
بۇل تۋرالى امەريكالىق كوشباسشى NBC News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى، ونىڭ ۇزىندىلەرىن اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالادى.
- مەن بۇل تۋرالى الاڭدايمىن، ءبىراق مۇنى ويىمنان شىعارۋىم كەرەك، ايتپەسە مەنىڭ جۇمىس ىستەۋىم مۇمكىن ەمەس، - دەدى امەريكالىق كوشباسشى.
ايتا كەتەيىك، ترامپ 2024 -جىلى ەكى رەت قاستاندىق جاساۋ ارەكەتىنەن امان قالعان بولاتىن. ءبىرىنشىسى شىلدە ايىندا پەنسيلۆانياداعى سايلاۋالدى ناۋقانىندا بولعان - سنايپەردىڭ وعى ونىڭ قۇلاعىن جاناپ وتكەن. ەكىنشى وقيعا ونىڭ فلوريداداعى مار- ا- لاگو رەزيدەنتسياسىنىڭ جانىندا بولدى.